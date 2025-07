Ajax heeft duidelijke zwakke plek in voorbereiding: ‘Dat is juist zó belangrijk’

Ajax is de voorbereiding op het nieuwe seizoen goed begonnen, met drie zeges en een gelijkspel. Toch ziet John Heitinga een duidelijke zwakte bij zijn ploeg: standaardsituaties. Ajax kreeg vier van de zeven tegentreffers tot dusver tegen uit een dode spelmomenten. Juist die momenten maken volgens de trainer het verschil in het moderne voetbal.

Ajax zit midden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De hoofdstedelingen zijn momenteel in Italië, waar donderdagavond de wedstrijd tegen Celtic om de Como Cup op het programma staat. De ploeg van Heitinga is de oefencampagne goed begonnen, met zeges op Hibernian (6-3), PAOK (2-1) en KV Mechelen (3-2). Tegen Aarhus GF kwamen de Amsterdammers niet verder dan 1-1.

Van de zeven tegentreffers kwamen er drie uit een hoekschop en eentje uit een verre inworp, tot ergernis van Heitinga. “We hebben de meerderheid van onze goals tegen gekregen uit standaardsituaties”, blikt hij terug op de voorbereiding tot dusver in gesprek met Voetbal International. “Daar zijn we mee bezig, want het is zó belangrijk in de huidige voetballerij. Dat zijn die fine margins die het verschil kunnen maken”, hamert de oefenmeester. Als voorbeeld noemt hij een wedstrijd van Liverpool vorig jaar tegen Manchester City, toen de ploeg waar hij assistent was won dankzij een ingestudeerde corner.

“Ik ga ervan uit dat wij met Ajax de meeste corners voor krijgen en de minste tegen, dus ik vind dat heel belangrijk”, gaat Heitinga verder. De trainer heeft in zijn technische staf verschillende mensen aangewezen om mee te denken over het uitvoeren van standaardsituaties. “Wij zetten de organisatie neer, we spreken de principes af, maar we toetsen dat ook continu bij onze spelers, want ik vind hun mening daar ook belangrijk in.”

