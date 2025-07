Talent maakt grote indruk op Heitinga tijdens voorbereiding: ‘Die zit wel op voetballen’

John Heitinga is behoorlijk te spreken over de prestaties van Jorthy Mokio. De zeventienjarige Belg speelde zaterdag, in de tweede helft van de oefenwedstrijd tegen Aarhus (1-1), verdienstelijk en krijgt daarvoor de complimenten van zijn nieuwe oefenmeester.

Mokio kwam direct na de rust in de ploeg voor Youri Baas. De Belg, die onder Francesco Farioli zijn debuut in de hoofdmacht maakte als linksback, kan zich onder Heitinga focussen op een andere positie: “Hij kan op verschillende posities uit de voeten, maar ik zie hem vooral graag op het middenveld”, zegt de trainer tegenover Ajax Life.

Artikel gaat verder onder video

“Daar ligt zijn kracht. Hij speelde lekker verticaal. Die jongen zit wel op voetballen”, deelt Heitinga vervolgens een compliment uit. Mokio kwam tot dusverre achttien keer uit voor Ajax 1, waarin hij twee doelpunten wist te maken.

De nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers was sowieso te spreken over het spel van de jeugdige spelers tegen Aarhus. Heitinga gooide – na een matige eerste helft – onder meer Aaron Bouwman, Sean Steur, Rayane Bounida, Jorthy Mokio, Lucas Jetten, Gerald Alders en Kayden Wolff voor de leeuwen in het tweede bedrijf.

“Heel dynamisch. Ze durfden de bal van achteruit ook tussen de linies in te spelen. Daar word ik vrolijk van. Er was veel beweging. Aan het einde zag je wel dat de tank bij een aantal gasten leeg raakte. Maar goed, dat is ook mooi. Het is leuk die jonge spelers zo van dichtbij mee te maken”, besluit hij.

