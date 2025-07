Transfergerucht de kop ingedrukt: ‘Ajax weet van niets’

is niet in beeld bij Ajax, zo geeft clubwatcher Mike Verweij aan in de podcast Kick-off. Donderdagavond kwam naar buiten dat de Amsterdammers akkoord zouden zijn met de Uruguayaan, maar daar is volgens Verweij dus niets van waar.

Donderdagavond bracht Loïc Tanzi van L’Équipe naar buiten dat Ajax tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Rodríguez. De Uruguayaanse aanvaller moest overkomen van het Braziliaanse Bahia, waar hij nog een contract tot medio 2029 heeft. Van een akkoord tussen de clubs was volgens Tanzi nog geen sprake.

Het gerucht over Ajax en Rodríguez komt ook bij Kick-off ter sprake, waar presentator Pim Sedee aan Verweij vraagt of hier iets van klopt. “Dat schijnt, maar dat ze er bij Ajax niks van weten, klopt ook”, haalt de clubwatcher het gerucht direct neer. “Bij Ajax is hij niet bekend bij de scouting en het is al helemaal niet bekend dat ze een akkoord zouden hebben. Dus het lijkt me niet te kloppen.”

Rodríguez was anderhalf jaar geleden nadrukkelijk in beeld bij Feyenoord. De Rotterdammers wilden zelfs het transferrecord voor hem breken, maar de deal ketste uiteindelijk af. In plaats daarvan ging de aanvaller naar Bahia, dat een bedrag van elf miljoen euro voor hem betaalde. Ook nu lijkt een transfer naar de Eredivisie er dus niet van te gaan komen.

