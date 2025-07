'Ajax sluit akkoord: Luciano Rodríguez moet nieuwe spits worden'

Ajax heeft volgens een journalist van L'Équipe een persoonlijk akkoord bereikt met . De Uruguayaanse aanvaller, die anderhalf jaar geleden nog nadrukkelijk in beeld was bij Feyenoord, speelt momenteel voor de Braziliaanse club Bahia.

In de winter van 2024 was Feyenoord dicht bij het binnenhalen van Rodríguez, destijds nog actief in zijn thuisland Uruguay. De Rotterdammers zouden zelfs bereid zijn geweest hun transferrecord te verbreken voor de aanvaller, maar de deal ketste uiteindelijk af. Rodríguez koos in plaats daarvan voor een overstap naar het Braziliaanse Bahia, dat ongeveer elf miljoen euro betaalde voor zijn komst.

Na anderhalf seizoen in Brazilië, waarin Rodríguez 53 wedstrijden speelde, 14 keer scoorde en 2 assists gaf, lijkt een nieuwe transfer aanstaande. Volgens journalist Loïc Tanzi van L'Équipe heeft de 21-jarige spits nu een persoonlijk akkoord bereikt met Ajax. De Amsterdammers moeten het nu nog eens worden met Bahia, waar Rodríguez nog tot medio 2029 vastligt.

De timing van de mogelijke transfer is opvallend. Brian Brobbey staat nadrukkelijk in de belangstelling van buitenlandse clubs, terwijl Chuba Akpom op een zijspoor is beland. Daardoor is Wout Weghorst momenteel de enige echte spits in de selectie van Ajax. De clubleiding, onder aanvoering van Alex Kroes en John Heitinga, is dan ook op zoek naar versterking in de aanval. Rodríguez lijkt daarvoor de belangrijkste kandidaat te zijn.

Luciano Rodríguez 🇺🇾 ( EC Bahia 🇧🇷) s’est mis d’accord avec l’Ajax Amsterdam. Les deux clubs doivent désormais trouver un accord pour le transfert de l’attaquant de 21 ans #Mercato pic.twitter.com/ENx2H13mfY — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 10, 2025

