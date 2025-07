Algemeen Dagblad benoemt grote uitblinker bij Ajax in eerste wedstrijd

Ajax begon zaterdag prima aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het elftal van hoofdtrainer John Heitinga won de oefenwedstrijd tegen het Schotse Hibernian met ruime cijfers: 6-3. Het Algemeen Dagblad stipt na afloop aan als de grote uitblinker aan Amsterdamse zijde.

Berghuis nam de eerste twee doelpunten van Ajax voor zijn rekening; de overige treffers kwamen op naam van Mika Godts (twee), Kian Fitz-Jim en Ahmetcan Kaplan. Samen met Fitz-Jim en Davy Klaassen vormde Berghuis het middenveld van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Berghuis heeft er zin in en laat zich nadrukkelijk gelden bij Ajax - Hibernian

Volgens journalist Johan Inan ‘werkte dat’. “Want Heitinga zag een trio dat zijn elftal van veel loopvermogen, dynamiek, voetbal en routine voorzag, met een aandeel in alle vijf de treffers voor rust”, klinkt het.

Inan benoemt Berghuis als ‘uitblinker’ en is benieuwd welke positie Heitinga voor ogen heeft voor de 33-jarige creatieveling. “Berghuis begon vorig jaar ook sterk aan het seizoen. Voor hem is het zaak om fit te blijven en de sterke lijn nu wel door te trekken. Heitinga gebruikte de creatieveling in 2023 ook als middenvelder. Hij had Berghuis tegen Hibernian ook op rechts kunnen posteren, maar koos daar voor Victor Edvardsen.”

De volledige analyse van Johan Inan over Ajax - Hibernian is te lezen op de website van het Algemeen Dagblad.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax voert historische ingreep door 🔗

👉 'Ajax en PSV laten oog vallen op smaakmaker van FC Utrecht' 🔗

👉 'Ik denk dat Ajax-supporters dolblij zijn dat hij geen coach van Ajax is geworden'🔗

👉 VVCS haalt snoeihard uit naar 'falend' Ajax 🔗

👉 Khalid Boulahrouz maakt Ajax-speler in één zin finaal af 🔗