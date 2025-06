Khalid Boulahrouz maakt Ajax-speler in één zin finaal af

Khalid Boulahrouz heeft geen goed woord over voor Carlos Forbs. De aanvaller van Ajax kwam bij het duel tussen Jong Portugal en Jong Oranje als invaller binnen de lijnen, maar speelde daarin geen rol van betekenis. Als het aan de voormalig Oranje-international ligt, dan wordt Forbs zijn voetballicentie ontnomen.

Forbs maakte in de zomer van 2023 voor veertien miljoen euro de overstap van Manchester City Onder 21 naar Ajax. In Amsterdam wist de bloedsnelle Portugees echter geen goede indruk achter te laten. In zijn eerste seizoen kwam de aankoop van Sven Mislintat tot slechts drie treffers en vijf assists in 32 wedstrijden. Afgelopen seizoen mocht Forbs dan ook vertrekken bij Ajax, dit gebeurde alleen niet definitief maar op huurbasis. Wolverhampton Wanderers huurde de 21-jarige linkspoot met een optie tot koop, maar deze werd niet gelicht.

Ondanks dat Forbs ook niet uit de verf kwam bij de Wolves, werd hij door de Portugese bondscoach Rui Jorge wel opgeroepen voor het EK Onder 21 in Slowakije. Voor Ajax-directeur Alex Kroes wellicht een hoopvol bericht, aangezien Forbs zich dan mooi in de picture zou kunnen spelen. Helaas voor Ajax en Kroes moest de aanvaller het vooral doen met een rol als invaller.

Ook tegen Jong Oranje kwam Forbs, na ruim een uur spelen, binnen de lijnen. Hij kende echter een hoogst ongelukkige invalbeurt en zag zo'n beetje al zijn acties hopeloos mislukken. In de nabeschouwing werd de invalbeurt van matchwinner Ernest Poku besproken, waarbij ook Forbs uiteindelijk ter sprake kwam.

"Die goal van Poku is illustratief voor zijn ontwikkeling. Vroeger had hij moeite het met tempo, met het verwerken van informatie. Daardoor kwam hij met zijn voeten een beetje in de knoop", aldus Boulahrouz, waarna presentator Wytse van der Goot vraagt of het 'een beetje Forbs is'. "Nou Carlos Forbs, die mogen ze zijn voetballicentie wel ontnemen", is de oud-international vervolgens vernietigend over de Ajacied.

