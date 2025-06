Etienne Vaessen krijgt na Groningen - Ajax beledigende labels: 'Absurd'

maakte nogal wat tongen los met zijn gedrag tijdens FC Groningen - Ajax (2-2). De doelman provoceerde de spelers van de Amsterdammers en speelde een hoofdrol in de 'vechtpartij' na afloop.

Ajax kwam op 14 mei op bezoek in Groningen voor een uiterst belangrijk Eredivisieduel. Met één punt voorsprong op PSV begon de ploeg van Francesco Farioli aan de ontmoeting, die de opmars had moeten zijn voor de landstitel. In Groningen ging het echter helemaal mis: door een doelpunt van Thijmen Blokzijl in de allerlaatste seconden van de wedstrijd speelde Ajax gelijk en gaf het PSV weer het heft in handen in de titelstrijd. De Eindhovenaren zouden enkele dagen later, uit bij Sparta, de titel veiligstellen.

Artikel gaat verder onder video

Vaessen werd tijdens en na Groningen - Ajax bekritiseerd om zijn gedrag. Vooral zijn actieve rol in het opstootje na het laatste fluitsignaal werd hem niet in dank afgenomen. Vaessen kreeg het aan de stok met Ajax-assistent Felipe Sánchez Mateos, waarbij de doelman op een gegeven moment ook een slaande beweging leek te maken. De KNVB zag het als een 'gewelddadige handeling' en schorste hem voor vier duels (waarvan één voorwaardelijk). In gesprek met Voetbal International kijkt Vaessen nog eens terug. Allereerst geeft hij doodsbedreigingen te hebben ontvangen. "Ik vond het heel heftig, al wist ik heus wel dat ik iets doms had gedaan. Maar het bleef maar doorgaan, een week lang."

LEES OOK: Vaessen reageert voor het eerst op wangedrag tegen Ajax

De excentrieke keeper zag een soort sneeuwbaleffect ontstaan in de dagen na het incident. "Iedereen praat elkaar op een gegeven moment maar na, moet maar over elkaar heen. Het is absurd. Het ging over 'die kutkeeper van FC Groningen'. En dan is Vaessen, die dorpsidioot, makkelijk af te branden."

Vaessen snapt echter wel waarom hij aan de schandpaal werd genageld, maar de manier waarop zint hem niet. "Ik snap de frustratie, ik provoceerde zelf ook. Had ik ook niet moeten doen. Ik snapte ze ook wel, de pijn van het missen van de titel." FC Groningen noemde het gedrag van de doelman 'ook niet slim'. "Maar ze kennen me, weten wat ik heb meegemaakt en hoe ik in elkaar zit", voegt Vaessen nog toe. "Ze hebben me gestraft, maar ook hulp aangeboden en ze zijn achter me gaan staan. Ik ben FC Groningen voor altijd dankbaar en blij hoe ze met de situatie omgingen."

LEES OOK: 'Schorsing Etienne Vaessen slaat nergens op, maatvoering is zoek in Nederland'

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 ‘Ajax hoopt op talentvolle verdediger uit Engeland’ 🔗

👉 ‘Ajax legt bod neer voor Kroatisch ‘pareltje’ (18)’🔗

👉 Devyne Rensch doet rake uitspraken over grote verschillen tussen AS Roma en Ajax 🔗

👉 Ajax vreest nieuwe overval: aanvoerder kan verkassen naar Feyenoord 🔗

👉 Ajax zet Dusan Tadic in de wachtkamer: 'Hij moet geduld hebben'🔗