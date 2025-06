‘Ajax legt bod neer voor Kroatisch ‘pareltje’ (18)’

Ajax heeft een bod gedaan op de achttienjarige Ivan Baric van NK Osijek, zo weet het Kroatische Index. Het is niet duidelijk hoeveel het bod van de Amsterdammers bedraagt, maar de nummer twee van Nederland lijkt in ieder geval overtuigd te zijn na twee duels in het eerste elftal.

Baric speelde zijn wedstrijden afgelopen seizoen vooral in het juniorenelftal van Osijek, waar hij zich een ware goaltjesdief toonde. De aanvaller kroonde zich topscorer van de beloftencompetitie met negentien treffers. In dertig duels in alle competities afgelopen seizoen wist hij zelfs 21 keer het net te vinden.

LEES OOK: Voormalig Ajax-doelwit valt door de mand: 'Werkelijk ongelooflijk'

Artikel gaat verder onder video

In februari van dit jaar zette Baric, die door de krant wordt omschreven als het ‘pareltje van Osijek’, zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. De spits ligt daarmee nog tot medio 2027 vast in Kroatië. Inmiddels heeft hij ook al twee wedstrijden in de hoofdmacht van Osijek gespeeld. Zijn debuut maakte Baric in augustus 2024, toen hij een minuut voor tijd mocht invallen tegen HNK Gorica. Een maand later kreeg hij zes minuten speeltijd in de bekerwedstrijd tegen NK Varteks.

LEES OOK: 'Ajax zet voorlopig streep door belangrijk transferdoelwit'

Al met al zou Ajax daarmee genoeg hebben gezien en een bod hebben uitgebracht op de jonge spits, die het seizoen ervoor negentien doelpunten in evenveel wedstrijden maakte in de jeugdcompetitie en daarmee derde werd op de topscorerslijst. Het is niet duidelijk hoe hoog het bod is vanuit Amsterdam. De talentvolle aanvaller vertegenwoordigt op dit moment een Estimated Transfer Value van 140.000 euro.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Geldproblemen nekken Ajax in strijd om Eredivisie-smaakmaker 🔗

👉 Ajax raakt naast toptalent Ouazane ook spits kwijt aan Real Madrid 🔗

👉 'Feyenoord doet nieuw recordbod en wil andere clubs, waaronder Ajax, zo aftroeven' 🔗

👉 Frank de Boer hakt knoop door over toekomst als trainer 🔗

👉 'Voormalig Ajax-spelers én Feyenoord-target slachtoffer grote schoonmaak Graham Potter' 🔗