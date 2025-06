Geldproblemen nekken Ajax in strijd om Eredivisie-smaakmaker

Ajax heeft zich deze zomer gemeld voor , maar de Amsterdammers konden niet doorpakken, zo onthult Bart Kruijt van Voetbal International. Pas zodra is verkocht, is er geld om het talent van FC Groningen over te nemen. Voor Ajax lijkt dat echter te laat te zijn, want Feyenoord kon wel doorpakken en Valente heeft zijn zinnen gezet op een stap naar De Kuip.

Er is deze zomer volop belangstelling voor Valente, die hard op weg lijkt naar Feyenoord. PSV heeft geprobeerd de Rotterdammers af te troeven, maar de Eindhovenaren wilden hem graag nog een jaar in Groningen stallen. Daar had de middenvelder zelf geen zin in, dus heeft hij zijn zinnen gezet op een stap naar de nummer drie van afgelopen seizoen. Feyenoord doet momenteel pogingen om Groningen te overtuigen de jeugdinternational te laten gaan.

Niet alleen Feyenoord en PSV, maar ook Ajax volgt Valente nadrukkelijk, zo onthult Kruijt. “Ajax zou hem prima kunnen gebruiken. Ze hebben zich een tijdje terug al gemeld en zeiden: ‘We hebben ook interesse en we vinden het een interessante speler’. Maar ze hebben niet doorgepakt met biedingen”, legt de Groningen-volger uit.

Dat Ajax uiteindelijk niet heeft doorgepakt, heeft alles te maken met de financiële malaise waar ze in Amsterdam mee kampen. Er is namelijk geen geld om Valente naar de hoofdstad te halen. “Ze moeten wachten totdat Taylor eerst een stap gaat maken, maar dat lijkt eigenlijk al te laat. Feyenoord heeft doorgepakt, hij is enthousiast en wil gewoon naar Feyenoord.” Taylor staat op dit moment in de belangstelling van Napoli, maar hij heeft ook al aangegeven open te staan zijn hele leven bij Ajax te spelen.

