'Ajax heeft beet: Barcelona-talent tekent driejarig contract'

Ajax is volgens Spaanse media dichtbij de komst van Eloi Gómez. De zestienjarige verdedigende middenvelder moet overkomen uit de jeugdopleiding van FC Barcelona en gaat zijn handtekening zetten onder een driejarig contract in Amsterdam.

Gómez speelde sinds afgelopen zomer in de jeugdopleiding van FC Barcelona. De defensieve middenvelder beschikt over een aflopend contract en zou sowieso gaan vertrekken uit de zo geroemde jeugdopleiding van de Catalanen. Vorig weekend nam hij al officieel afscheid. Voetbal International schreef eerder deze week dat Ajax Gómez 'al langere tijd op de radar heeft staan' en dat de club bezig was om de zestienjarige te overtuigen van een overstap naar Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

In die opzet is Ajax geslaagd, aldus de Catalaanse krant Sport. "Tenzij er op het laatste moment nog iets gebeurt, gaat de middenvelder voor Ajax spelen", schrijft de krant. Gómez zou overtuigd zijn omdat hij zowel financieel als sportief een 'aanzienlijke stap vooruit' zou gaan maken. "De belangrijkste reden om te vertrekken was de concurrentie op zijn positie in Barcelona, zowel in de jeugd als in het eerste elftal", aldus Sport.

De krant omschrijft Gómez' fysiek en zijn vermogen om ballen te veroveren als zijn belangrijkste kwaliteiten en noemt de middenvelder 'een ware specialist'. De speler zelf zou 'opgewonden' zijn over zijn naderende overstap naar Ajax en is de Nederlandse recordkampioen inmiddels gaan volgen op Instagram.

🔄 (ELOI): Cadet A midfielder Eloi Gómez (16) will leave La Masia and join Ajax, signing a 3-year deal.



The sporting and financial proposal from the Dutch club convinced the player.



Via: @jaumemarcet & @monfortcarlos [sport] pic.twitter.com/AVizmDZZWk — Barça Buzz (@Barca_Buzz) June 10, 2025

