'Ajax wil opnieuw toeslaan bij Paris Saint-Germain'

Ajax hoopt na Roméo Garnier opnieuw toe te slaan bij Paris Saint-Germain. Volgens het Franse L'Équipe mikken de Amsterdammers op de komst van Quintin Ndjantou. De zeventienjarige linksbuiten beschikt over een aflopend contract bij PSG.

Ndjantou staat momenteel nog onder contract bij de Franse topclub waar hij uitkomt voor PSG Onder 19. Afgelopen seizoen legde hij met dat elftal beslag op het kampioenschap. Ajax hoopt te profiteren van het aflopende contract van de jongeling en is dan ook bezig om hem te overtuigen om de overstap naar de Johan Cruijff ArenA te maken.

Daarmee willen de Amsterdammers opnieuw hun slag slaan bij PSG. Eerder al verzekerde Ajax zich van de diensten van Roméo Garnier. De zestienjarige spits maakt komende zomer de overstap naar de Amsterdammers en zal aansluiten bij de Onder 17. Het is nog geen garantie dat Ndjantou naar Ajax komt, aangezien de jeugdinternational van Frankrijk ook zijn contract kan verlengen in de Franse hoofdstad.

PSG heeft volgens de laatste berichtgeving alle vertrouwen vertrouwen in een goede afloop inzake de onderhandelingen met de talentvolle Ndjantou. De zeventienjarige buitenspeler zat afgelopen seizoen eenmaal bij de selectie van de hoofdmacht van PSG, maar wacht nog op zijn officiële debuut in het eerste elftal.

Wie is de zeventienjarige Ndjantou?

Ndjantou begon zijn voetbalcarrière bij de amateurs van RC Arpajonnais, waar hij in 2014 de overstap maakte naar Paris FC. Hier speelde de jonge aanvaller vervolgens vijf seizoenen om vervolgens naar US Villejuif te verkassen. Na een seizoen bij die club streek Ndjantou neer in de jeugdopleiding van PSG, waar hij uitgroeide tot jeugdinternational van Frankrijk.

