Eredivisie-directeur De Jong: 'Voor zoveel geld had Ajax direct meegedaan'

Als Ajax de mogelijkheid had gekregen, dan had het direct meegedaan aan het WK voor clubs. Dat vertelt Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, bij NOS Langs de Lijn. Met het toernooi is namelijk een flinke smak geld gemoeid, al zorgt het ook weer voor een volle speelkalender.

Het WK voor clubteams in nieuwe vorm gaat komende zondag van start in Amerika. Aan de nieuwe opzet doen 32 clubs mee, waaronder Real Madrid, Bayern München, Manchester City en Juventus. Nederlandse clubs zijn er niet bij, al leek Ajax wel even aanspraak te maken op deelname aan het toernooi dat georganiseerd wordt.

Bij NOS Langs de Lijn krijgt De Jong de vraag of hij blij is dat er geen geen Nederlandse clubs meedoen aan het toernooi. "Voor Nederlandse clubs zou het fijn zijn als zij óók toegang krijgen tot zo'n hoeveelheid geld. De belasting op selecties zou toenemen, maar voor de competitie zou het goed zijn als een Nederlandse club daar toegang tot zou krijgen", luidt het duidelijke antwoord.

"Ajax kon net niet meedoen omdat Red Bull Salzburg nog boven hen stond, maar ik weet wel zeker dat Ajax direct had meegedaan voor zoveel geld", vervolgt de directeur van de Eredivisie CV stellig, waarna hij een kanttekening plaatst. "Mijn zorg zit meer in de belasting van spelers. Komt dit het voetbal ten goede?"

De Jong weet dat er momenteel in Europa een onderzoek bezig is naar de uitbreiding van de Champions League. Door de nieuwe opzet is het aantal wedstrijden van 125 naar 185 gegaan. "In een aantal landen daalde de waarde van nationale competities, er gaat steeds meer geld naar steeds minder clubs. Daardoor neemt de voorspelbaarheid in het voetbal toe, dat is geen goede zaak", besluit hij.

