'Heitinga kiezelhard: vijf spelers naar Ajax-kleedkamer 2'

Aankopen van Sven Mislintat hebben weinig perspectief voor het nieuwe seizoen bij Ajax, denkt Mike Verweij. De nieuwe trainer John Heitinga, die samen met Marcel Keizer de scepter gaat zwaaien in de Johan Cruijff ArenA, lijkt niet gecharmeerd van de aankopen die voormalig technisch directeur Mislintat deed.

"Alle spelers van Mislintat die terugkomen, gaan kleedkamer twee in”, voorspelt journalist Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Die hoeven niet op speeltijd te rekenen. Daar gaan ze kiezelhard mee om, denk ik.” Het gaat dan vermoedelijk om Carlos Forbs, Chuba Akpom, Borna Sosa, Jakov Medic en Sivert Mannsverk, die in de zomer kunnen terugkeren bij Ajax. Gastón Ávila, verhuurd aan het Braziliaanse Fortaleza, volgt aan het eind van het kalenderjaar.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga was na het ontslag van Alfred Schreuder, vanaf januari 2023 tot het eind van het seizoen 2022/23, al de interim-trainer van Ajax. Een definitieve aanstelling kreeg hij niet. Volgens Valentijn Driessen is Heitinga destijds ‘door de zijdeur afgevoerd’ omdat de toenmalige Ajax-leiding, met algemeen directeur Edwin van der Sar voorop, geloofde in de nieuwe directeur Mislintat.

LEES OOK: ‘Aanstelling Heitinga-Keizer getuigt van lef van Kroes, druk zal enorm zijn’

'Heitinga lachte om Mislintat-lijstje'

“Heitinga heeft zichzelf in de voet geschoten”, zegt Verweij daarover. “Hij begon te lachen toen Mislintat zijn lijstje aankopen presenteerde. Hij zag meteen: dat zijn geen Ajax-spelers. Heitinga lag op poleposition, totdat hij dat lijstje compleet affikte. Toen was het gedaan met zijn kans”, weet de clubwatcher, die verwacht dat het trainersduo het volgend seizoen moeilijk krijgt. “Heitinga en Keizer zullen een periode van zwaar weer doormaken. Ze moeten alle zeilen bij moeten zetten. Dat had Farioli ook moeten doen, als hij was gebleven.”

Valentijn Driessen legt uit: “Niemand had dit verwacht. Farioli niet, Kroes niet. Ze zouden gaan bouwen, om over drie jaar te staan waar ze nu staan. Het is veel sneller gegaan. Toen is Farioli gaan rekenen: de stappen die we in jaar vier en vijf zouden maken, kunnen we nu niet maken in jaar twee en drie, dus ik stap op. Het zijn de echte Ajacieden die in dit soort moeilijke fases instappen: Heitinga en Keizer.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 Grote vraagtekens bij trainersduo Ajax: 'Niet onmogelijk, maar ik geloof daar niet in' 🔗

👉 Woerts kondigt vertrek bestbetaalde Eredivisie-speler aan: 'Terug naar zijn roots' 🔗

👉 Parool zinspeelt op nóg een terugkeer bij Ajax: 'Hij koestert de wens...' 🔗

👉 Wild gerucht: 'Ajax wil nóg een Europa League-finalist van 2017 terughalen' 🔗