Wild gerucht: 'Ajax wil nóg een Europa League-finalist van 2017 terughalen'

Ajax speelt volgens transferjournalist Ekrem Konur met de gedachte om terug te halen naar Amsterdam. De inmiddels 27-jarige Deen was een belangrijke pion in het elftal van toenmalig trainer Peter Bosz dat in 2017 de finale van de Europa League bereikte. Sinds 2023 speelt Dolberg voor de Belgische topclub Anderlecht.

In 2015 pikte Ajax Dolberg op in Denemarken, waar hij in de jeugdopleiding van Silkeborg speelde. Bosz haalde de jonge spits in de voorbereiding op het seizoen 2016/17 bij de hoofdmacht en liet hem debuteren in het duel met PAOK Saloniki in de voorrondes van de Champions Laegue, waarin Dolberg prompt de 1-1 eindstand op het bord zette. De Deen werkte zich al snel op tot eerste spits en zou in zijn debuutjaar uiteindelijk 23 keer scoren, waaronder zes treffers in de Europa League. Daarin reikte Ajax verrassend tot de finale, waarin Manchester United met 2-0 te sterk bleek.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Boskamp: 'Ben je nou helemaal gestoord geworden? Hij maakt Ajax toch niet beter, man!'

Bosz hield het na dat seizoen voor gezien en Dolberg beleefde onder zijn opvolgers, Marcel Keizer en na dienst ontslag Erik ten Hag, een teleurstellend seizoen waarin hij mede door blessureleed maar zes keer scoorde in de Eredivisie. In zijn derde jaar maakte hij er vervolgens twaalf, waarna OGC Nice toesloeg en de spits voor ruim twintig miljoen euro naar Frankrijk haalde. Na een goed debuutseizoen kwam de klad er echter in, Dolberg zou uiteindelijk weinig succesvolle uitleenbeurten aan TSG 1899 Hoffenheim en Sevilla beleven en in 2023 voor vijf miljoen euro verkocht worden aan Anderlecht. Namens Paars-Wit kwam de Deen in de voorbije twee seizoenen 39 keer tot scoren in 87 officiële wedstrijden.

'Ajax, Lille en Premier League-promovendi denken aan Dolberg'

Inmiddels zou Ajax dus interesse hebben om Dolberg terug naar Amsterdam te halen, zo claimt Konur althans. Volgens de transferjournalist staat de Deen ook op de radar bij LOSC Lille, dat de Canadees Jonathan David deze zomer transfervrij ziet vertrekken en dus op zoek moet naar een nieuwe aanvalsleider. Daarnaast kan Dolberg ook rekeken op interesse uit Engeland, waar Premier League-promovendi Burnley en Leeds United de spits op de korrel zouden hebben.

LEES OOK: Van der Gijp heeft onheilspellende boodschap voor Ajax

Mocht de informatie van Konur kloppen en Ajax inderdaad werk gaan maken van de komst van Dolberg, dan is de Deen de derde speler uit het team dat de Europa League-finale bereikte die terugkeert in Amsterdam. Afgelopen zomer werden Davy Klaassen (die aan zijn derde periode in Amsterdam begon) en Bertrand Traoré immers ook al ingelijfd. De Burkinees, die in 2016/17 werd gehuurd van Chelsea, kwam transfervrij over van Villarreal en speelde afgelopen seizoen 49 wedstrijden voor Ajax, waarin hij tien keer scoorde en acht keer de assist leverde bij een treffer van een teamgenoot.

🚨🆕 #Anderlecht 🇩🇰 #TransferNews

Lille, Ajax, Burnley and Leeds United are interested in Anderlecht striker Kasper Dolberg. pic.twitter.com/irMNEa3WnR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 28, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Gordon verbaast zich over Farioli: 'Appartement nog niet opgezegd' 🔗

👉 Vaste Ajax-volger juicht vertrek Wout Weghorst toe 🔗

👉 Gigantische dreun dreigt voor Ajax: na Farioli azen ook vijf 'steunpilaren' op vertrek 🔗

👉 ‘Ajax overweegt terugkeer van doelman’ 🔗

👉 Verrassend: Perez noemt Ajacied in discussie over beste Eredivisiespeler 🔗