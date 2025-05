Boskamp: 'Ben je nou helemaal gestoord geworden? Hij maakt Ajax toch niet beter, man!'

Jan Boskamp is bepaald geen fan van Ajax-aanvoerder . In de podcast Boskamp en Kleine Gijp kiest het Feyenoord-icoon zijn beste Eredivisie-elftal van het seizoen 2024/25, waarin hij in tegenstelling tot Nicky van der Gijp geen plek heeft voor de Engelse routinier.

Als verdedigende middenvelder opteert Boskamp voor Jordy Clasie van AZ, over wie hij zich al eerder zeer lovend uitliet in zijn podcast met de zoon van René van der Gijp. "Mijn favoriet: Clasie. Al is hij geblesseerd geweest. Toen hebben ze veel punten verloren", zegt Boskamp. Van der Gijp meldt vervolgens dat hij Henderson ook had opgeschreven, maar stuit op onbegrip bij zijn gesprekspartner.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen doet onthulling over financiën van Jan Boskamp

"Jordan Henderson?", klinkt het ongelovig. "Ben je nou helemaal gestoord geworden, of hoe zit dat? Die jongen van Ajax? Een hele aardige jongen, schijnt. Maar die maakt Ajax toch niet beter, man! Schei uit! Jordy maakt AZ wel beter. Henderson past niet in de manier van spelen van Ajax. Ook niet altijd in die van Farioli, als ze hoger moesten spelen. Je gaat niet Jordy inleveren voor Henderson", aldus Boskamp.

Dit is het Eredivisie-elftal van het jaar van Jan Boskamp

Robin Roefs (NEC); Givairo Read (Feyenoord), Wouter Goes (AZ), Dávid Hancko (Feyenoord), David Møller Wolfe (AZ); Jordy Clasie (AZ), Ismael Saibari (PSV), Sem Steijn (FC Twente); Oliver Antman (Go Ahead Eagles), Troy Parrott (AZ), Igor Paixão (Feyenoord).

Opvallend genoeg is Ajax, de nummer twee van de Eredivisie, in het team van Boskamp helemaal niet vertegenwoordigd en levert landskampioen PSV in de persoon van Ismael Saibari maar één speler. AZ, de nummer vijf van de eindrangschikking en winnaar van de play-offs, is met vier spelers juist hofleverancier. Naast zijn favoriete elftal roept Boskamp Ron Jans (FC Utrecht) uit tot trainer van het jaar. Read was volgens het Feyenoord-icoon het grootste talent van 2024/25, terwijl topscorer en Feyenoord-aanwinst Sem Steijn - net als maandagavond op het ESPN-gala - de titel speler van het jaar krijgt toebedeeld.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗