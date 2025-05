Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’

Naast Kenneth Taylor is ook deze week in de prijzen gevallen bij Ajax. Waar de middenvelder door de eigen supporters is gekozen tot Ajacied van het Jaar, heeft Baas de prijs voor Talent van het Jaar in ontvangst mogen nemen. De verdediger ziet daarmee een sterk seizoen beloond worden. Baas kwam in eerste instantie niet eens in Francesco Farioli zijn plannen voor, zo erkent de linkspoot in gesprek met Ajax Life.

Baas verscheen in de slotfase van het seizoen 2022/23 een aantal keer aan de aftrap bij Ajax. Toenmalig interim-trainer John Heitinga gooide de verdediger voor de leeuwen in onder meer De Klassieker tegen Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker. Een doorbraak hing in de lucht, maar Baas zag onder Maurice Steijn, de opvolger van Heitinga, niet voldoende perspectief en vertrok op huurbasis naar NEC. Daar werd hij op bijna alle posities aan de linkerkant van het veld ingezet, maar écht onomstreden was hij niet. Baas leek zich na zijn verhuurperiode dan ook op te mogen maken voor een definitief vertrek bij Ajax.

Tegen de verwachtingen in veroverde Baas in de voorbereiding op het afgelopen seizoen echter een basisplaats in het elftal van Farioli. De Italiaan sprak eind augustus, voorafgaand aan de eerste ontmoeting met Jagiellonia Bialystok in de voorronde van de Europa League, al lovend over Baas. “Ik ben heel blij met hem en zijn ontwikkeling”, zei Farioli in gesprek met Noa Vahle, verslaggever bij Ziggo Sport. Farioli moest eerlijk bekennen dat hij in eerste instantie geen rekening hield met Baas. “Eerlijk gezegd kwam hij in het begin niet bepaald in mijn plannen voor, maar ik ben een persoon die zijn mening graag bijstelt als mensen dat verdienen. En Youri is een speler die het vanaf dag één op alle posities goed gedaan heeft”, zo klonk het.

Baas veroverde een basisplaats en gaf zijn plekje centraal achterin niet meer uit handen. Zijn ontwikkeling en sterke prestaties hebben uiteindelijk geleid tot de uitverkiezing van Talent van het Jaar. “Dat vind ik mooi. Dat vind ik zeker heel mooi”, zo zegt Baas in gesprek met Ajax Life. “De speler van het jaar valt toch vaak meer op door goals en assists. Ik ben een heel ander soort speler. Ik val wat minder op, denk ik. Maar ik vind het wel heel mooi dat ik dan alsnog deze persoonlijke prijs mag winnen. Ook omdat de technische staf dat heeft bepaald.”

‘Dat zei Farioli ook nog tegen mij toen we afscheid namen’

De international van Jong Oranje kijkt terug op een ‘heel bijzonder jaar’. “Dat zei Farioli maandag ook nog tegen mij, toen we afscheid namen. Hij wist aan het begin van het seizoen niet of hij mij erbij wilde hebben. Ik stond op diverse plekken en kwam uiteindelijk links centraal te spelen. Ik speelde dit seizoen 42 wedstrijden voor Ajax. Dat is veel”, zo klinkt het. Baas kwam op 30 maart voor het laatst in actie. De linkspoot liep in de kraker tegen PSV een liesblessure op, waardoor hij de laatste zeven competitieduels aan zich voorbij moest laten gaan. Ajax won zonder Baas nog wel van NAC Breda en Willem II, maar in de laatste vijf wedstrijden liet het tien punten liggen. Daardoor ging uiteindelijk PSV er met de landstitel vandoor.

De defensie van Ajax oogde zonder Baas een stuk minder zeker. Hij vindt het, in de zoektocht naar een verklaring voor de ineenstorting van de Amsterdammers, echter te makkelijk om naar zijn eigen absentie te wijzen. “Ik zei al: ik weet wat ik kan bijdragen aan dit team. Maar om nou te zeggen dat mijn afwezigheid het probleem was… Zo’n dip is niet altijd te verklaren. Bijna elke ploeg heeft wel een mindere periode gedurende een seizoen. Voor ons gebeurde dat helaas tegen het einde. Het is wat het is”, aldus Baas.

Talent of the Year: Youri Baas! 💎 — AFC Ajax (@AFCAjax) May 21, 2025 Describe his development in one word…📈 pic.twitter.com/K3eTc75GNr — AFC Ajax (@AFCAjax) May 21, 2025

