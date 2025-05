Gigantische dreun dreigt voor Ajax: na Farioli azen ook vijf 'steunpilaren' op vertrek

Ajax hoopte na de tweede plaats in het voorbije seizoen en daarmee het veiligstellen van kwalificatie voor de Champions League een volgende stap in de goede richting te kunnen zetten, maar lijkt in eerste instantie toch vooral een stap terug te moeten doen. De Amsterdammers namen eerder deze week afscheid van hoofdtrainer Francesco Farioli en moeten vrezen voor het vertrek van meerdere ‘steunpilaren’. Volgens clubwatcher Johan Inan azen , , , en allemaal op een vertrek uit de hoofdstad.

Ajax eindigde vorig jaar op een zeer teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie. De recordkampioen moest daardoor opnieuw een pas op de plaats maken. Niet alleen sportief, maar ook financieel. Op de transfermarkt was er weinig mogelijk. Het werd Alex Kroes niet gemakkelijker gemaakt door de lucratieve contracten die zijn voorganger Sven Mislintat had afgesloten met tal van miskopen, die daardoor extra moeilijk van de hand konden worden gedaan. Ajax slaagde er daarentegen in enkele sterkhouders te behouden. Zo bleven onder meer Hato en Henderson in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

Die twee zouden uitgroeien tot steunpilaren in het elftal van trainer Farioli. Dat geldt ook voor Taylor en Sutalo. Laatstgenoemde revancheerde zich op overtuigende wijze van een dramatisch eerste seizoen in Amsterdam. Sutalo ontpopte zich tot sterkhouder in de Amsterdamse defensie. Dat is mogelijk niet onopgemerkt gebleven. Sutalo heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2028, maar hij lijkt te willen profiteren van het feit dat hij een goed seizoen achter de rug heeft. Volgens Inan wil de centrale verdediger ook verkassen. De clubwatcher schrijft woensdagmorgen dat er een ‘krater in de selectie wordt geslagen’.

LEES OOK: ‘Ajax overweegt terugkeer van doelman’

‘Verhuurde miskopen moeten weg, steunpilaren wíllen weg’

“Verhuurde miskopen keren terug met een verhoogd salaris, vanwege het bereiken van de Champions League. Zij moeten weg. De steunpilaren Hato, Sutalo, Henderson, Taylor en Brobbey azen op een vertrek uit Amsterdam”, zo klinkt het. Dat Hato, Taylor en Brobbey een stap willen maken, was al langer bekend. Hato kan daarbij rekenen op interesse uit de Europese top. Zijn naam werd al in verband gebracht met Real Madrid, Liverpool en Chelsea, waarvan vooral The Blues werk lijken te willen maken van zijn komst. Taylor werd vorig jaar en onlangs nog gelinkt aan een overstap naar Napoli, terwijl Brobbey begin dit kalenderjaar nog op het lijstje stond bij West Ham United. De Oost-Londenaren wilden de spits in eerste instantie huren, maar daar had Ajax geen trek in.

LEES OOK: 'Ajax gaat shoppen in Argentinië voor 6 miljoen euro'

Henderson leek in januari nog op weg naar AS Monaco. De Monegasken hadden hun vizier gericht op de Engelsman, die niet onwelwillend leek te staan tegenover een overstap naar de Franse topclub. Ajax wilde de aanvoerder echter niet midden in het seizoen kwijt. Henderson werd afgelopen zondag na het laatste competitieduel met FC Twente nog gevraagd naar zijn toekomst, maar daarover kon en wilde hij nog geen duidelijkheid verschaffen.

‘Beloften krijgen de kans bij Ajax’

Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat Ajax en technisch directeur Alex Kroes voor een zware zomer staan. “Farioli wilde vrijwel alle vaste krachten houden en de groep waar mogelijk versterken. Dat is volgens hem nodig om geen modderfiguur te slaan in de Champions League en aanvallender voor de dag te kunnen komen. Kroes heeft hem laten weten dat slechts 40 procent van de inkomsten geïnvesteerd kan worden”, zo schrijft Inan, die daaraan toevoegt dat de directie blij zou zijn als het twee ‘steunpilaren’ binnenboord weet te houden. “En waar de Italiaan op de flanken wilde doorselecteren met meer versterkingen, ziet de clubleiding ruimte voor maximaal één nieuwe vleugelspeler. Zij willen ook perspectief geven aan het 19-jarige Poolse talent Jan Faberski. Met hem krijgen nog zes of zeven beloften de kans in de voorbereiding.”

➡️ Meer nieuws over het vertrek van Farioli

👉 Kroes reageert op vertrek Farioli en verwacht één ding: 'Die wordt nu nóg uitdagender' 🔗

👉 Ajax-fans zijn woest op één man na vertrek Farioli 🔗

👉 Ajax heeft naast Ten Hag nóg een favoriet om Farioli op te volgen 🔗

👉 'Beslissing Farioli werd voorafgaand aan belangrijke wedstrijd in onderling overleg genomen' 🔗

👉 Trainerszoektocht Ajax: tien mogelijke opvolgers voor Francesco Farioli 🔗

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Weghorst komt met duidelijke reactie na wegduwen camera 🔗

👉 Farioli in tranen na Ajax-Twente: neemt hij hier afscheid van de supporters? 🔗

👉 Ajax-fans zijn woedend: Serdar Gözübüyük maakt cruciale ‘fout’ bij PSV 🔗

👉 PSV-spelers op de foto met pijnlijk spandoek richting Ajax 🔗

👉 Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening 🔗