Ajax-fans zijn woest op één man na vertrek Farioli

De fans van Ajax zijn absoluut niet te spreken over het vertrek van Francesco Farioli. De supporters wijzen daarbij vooral naar het beleid van Alex Kroes, die de Italiaanse trainer op meerdere fronten zou hebben tegengewerkt.

Nadat er al het hele seizoen rumoer is over de toekomst van Farioli bij Ajax, heeft de oefenmeester na afloop van zijn enige seizoen in Amsterdam zelf de knoop doorgehakt; de Italiaan vertrekt na een jaar uit de Johan Cruijff ArenA. In zijn ene jaar wist Farioli alle verwachtingen te overtreffen en leek hij Ajax zelfs de 37ste landstitel te gaan bezorgen. In de laatste vijf duels werd echter een voorsprong van negen punten op PSV weggegeven, waardoor de Eindhovenaren met de titel aan de haal gingen. Een dag later is het vertrek van Farioli een feit.

De supporters van Ajax zijn absoluut niet te spreken over het vertrek van de man die hun club er weer bovenop heeft geholpen en wijzen vooral met een beschuldigende vinger naar Kroes. De technisch directeur zou onder meer hebben geëist dat Ajax aanvallender zou gaan spelen en zou daarnaast hebben geclasht met Farioli over het transferbeleid. “Goed hoor Alex Kroes. Lekker de man pesten net zolang jij je zin maar krijgt”, uit een gebruiker op X zijn frustratie. “Alex Kroes functie elders. Dit reken ik jou aan!”, voegt een ander eraan toe.

Ook directeur voetbalzaken Marijn Beuker blijft niet buiten schot. “Zo met de beste trainer van de Eredivisie omgaan is gewoon ronduit beschamend. Ego mannetjes eindigen heel vaak op verkeerde stoelen en daar zijn Kroes en Beuker een voorbeeld van. Wat Farioli voor Ajax heeft gedaan gaan de supporters niet vergeten”, schrijft een andere gebruiker. “Schandalig dat het niet mogelijk is gemaakt door de clubleiding om de meest overpresterende trainer in de recente clubgeschiedenis te ondersteunen en te overtuigen om nog een jaar voor Ajax te kiezen. Aantrekkelijk voetbal is leuk, als dat niet ten koste gaat van het resultaat”, schrijft een ander. Veel fans zijn het erover eens dat er sprake is van ‘schandalig beleid’ of zelfs ‘wanbeleid’.

