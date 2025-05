Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening

Ronald Koeman heeft zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN een lans gebroken voor . De spits van Ajax én het Nederlands elftal is de afgelopen dagen het mikpunt van spot en kritiek, omdat hij woensdagavond na het laatste fluitsignaal tegen FC Groningen meteen naar binnen sprintte. Volgens Koeman was het echter niet ‘gespeeld’. De bondscoach heeft veel respect voor de manier waarop Weghorst bezig is met zichzelf én zijn elftal.

Weghorst leek woensdagavond lang de gevierde man te worden bij Ajax. De zomeraanwinst kwam al vroeg in de tweede helft binnen de lijnen en tikte zijn ploeg halverwege op een 1-2 voorsprong. Daarmee leek hij de Amsterdammers een belangrijke en misschien zelfs cruciale zege in de titelstrijd te bezorgen, ware het niet dat het diep in de blessuretijd alsnog helemaal misging. De gelijkmaker van Thijmen Blokzijl in minuut negen van de blessuretijd kwam hard aan bij Weghorst, die na het laatste fluitsignaal meteen de benen nam en in de catacomben van de Euroborg verdween.

Die beelden zijn Koeman natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. De bondscoach is echter opvallend lovend over Weghorst. “Je hebt altijd spelers in je selectie die zó bezig zijn, en in het hedendaagse voetbal moet je dat ook zijn, want ondanks dat Weghorst niet altijd speelt en ook niet vanaf het begin; als je ziet hoe fit hij is en wat hij doet om fit te zijn, hoe hij bezig is - niet alleen met zichzelf maar ook met het elftal. Dit is niet gespeeld”, zegt Koeman als de beelden van de naar binnen rennende Weghorst in Groningen worden getoond. “Men zegt al snel: het is allemaal voor de camera’s. Maar Wout is zo. Voordat ik Wout kende, dacht ik ook weleens: een beetje overdreven. Maar inmiddels weet ik wel dat hij zo is.”

‘Er verandert iets als je Weghorst brengt’

Koeman prijst Weghorst vervolgens om zijn prestaties voor Ajax en het Nederlands elftal. Hoewel de spits, die afgelopen zomer de overstap maakte van Burnley naar Ajax, in Amsterdam geen basisplaats heeft en ook bij het Nederlands elftal voornamelijk wordt ingezet als pinchhitter, is hij voor beide elftallen van groot belang (geweest). “Als je hem brengt, dan verandert er iets. Door zijn manier van zijn, zijn agressiviteit, zijn lengte. Het is niet voor niet dat hij die 1-2 dan ook maakt. Het is dan extra pijnlijk, óók voor hem, dat de wedstrijd dan zo eindigt”, doelt Koeman op het gelijkspel van Ajax in Groningen.

Maar Weghorst kan zichzelf soms ook in de weg zitten met zijn drive, zo erkent Koeman. Daarmee reageert hij op een akkefietje op het trainingsveld van het Nederlands elftal. Weghorst had tijdens een trainingsvorm veel last van Quinten Timber en Jurriën Timber en was er niet van gediend dat hij een tik kreeg. “Dit was een momentje op de training dat hij een tikkie krijgt. Ik kan me ook wel herinneren dat ik op een gegeven moment tegen Wout zei dat hij zijn bek moest houden, want ik was er klaar mee. Dan gaat hij maar door en dan gaat hij maar door. Na afloop, als het gebeurd is, weet hij echt wel dat hij dan iets te lang doorgaat met zeuren”, vertelt Koeman.

‘Geweldig om mee te werken’

Volgens de oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en FC Barcelona zijn spelers zoals Weghorst bovenal ‘geweldige jongens om mee te werken’. “Ze vragen ook dingen aan je. ‘Wat is deze week het plan met mij?’, vraagt hij dan aan mij. Voordat het EK begint heb je één op één met iedereen een gesprek. Dan geef je wel aan wat je ideeën zijn over, normaal gesproken, je basisploeg en dat hij op zijn kans moet wachten. Dan kijkt hij je aan en zal hij het er niet mee eens zijn, maar hij accepteert het en doet er vanaf dat moment alles aan om de mening van de trainer te beïnvloeden.”

