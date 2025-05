Félipe Sanchez Mateos krijgt na FC Groningen - Ajax klappen van Vaessen

staat in het middelpunt van de belangstelling. De doelman van FC Groningen zag er woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Ajax bij beide Amsterdamse treffers niet goed uit, maar weet door zijn wangedrag in de slotfase tóch de aandacht op zich gericht. Vaessen was zowel tijdens als na afloop van de ontmoeting met Ajax direct betrokken bij meerdere opstootjes. Na het laatste fluitsignaal deelde hij zelfs vuistslagen uit. Assistent Felipe Sánchez Mateos van Francesco Farioli is degene die de klappen ontving.

De ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax stond onder flinke hoogspanning. Nadat NEC afgelopen zondag al een gigantische tik uitdeelde aan Ajax, hoopte ook FC Groningen een belangrijke rol te kunnen vertolken in de titelstrijd. De Amsterdammers moesten winnen om alles in eigen hand te houden en leken door een doelpunt van Wout Weghorst halverwege de tweede helft hard op weg naar een 1-2 zege, maar gaven die diep, diep in de blessuretijd toch nog uit handen. Door het 2-2 gelijkspel lijken Farioli en zijn manschappen het kampioenschap definitief uit hun hoofd te moeten zetten.

Artikel gaat verder onder video

De gemoederen liepen woensdagavond in de slotfase van FC Groningen - Ajax al hoog op. Het begon met een wilde charge van Luciano Valente op Jordan Henderson. De smaakmaker van FC Groningen werd door scheidsrechter Jeroen Manschot met rood van het veld gestuurd. Na die overtreding ontstond er al een opstootje tussen de spelers van FC Groningen en Ajax, waarbij Vaessen eveneens betrokken was. De doelman werd niet veel later zelf op de bon geslingerd, nadat hij in de aanloop naar de 2-2 van Thijmen Blokzijl een beuk had uitgedeeld aan Owen Wijndal. Na het laatste fluitsignaal liet Vaessen zich al helemaal gaan.

LEES OOK: Gaaei komt na Groningen - Ajax met héél ander geluid en plaatst groot vraagteken bij cruciaal moment

Vaessen deelt klappen uit aan assistent van Farioli

Op beelden die op rondgaan op sociale media van de vechtpartij tussen FC Groningen en Ajax is duidelijk te zien dat Vaessen vuistslagen uitdeelt aan iemand van de tegenstander. Het was in eerste instantie niet helemaal duidelijk wie die klappen ontving, maar De Telegraaf schreef al dat het mogelijk om een lid van de technische staf ging. “Het meest prominente figuur was Groningen-doelman Vaessen. Eerst had hij het al aan de stok met tegenstanders Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Davy Klaassen, waarna hij in de wirwar van een nog grotere chaos terecht kwam met veel spelers en stafleden. Daarbij lijkt de keeper meermaals naar de grond te slaan, waar op dat moment iemand van Ajax zich bevindt. Wie degene is die daar op de grond ligt/zit, wordt niet helemaal duidelijk op de chaotische beelden, maar het lijkt om een staflid van de Amsterdammers te gaan en niet om een speler”, zo schreef de krant.

Op één specifieke video die rondgaat op X is inderdaad goed te zien dat het om een assistent van Farioli gaat: Sánchez Mateos. Van het opstootje na het laatste fluitsignaal is tevens een foto gemaakt waarbij de Spaanse assistent van Farioli de confrontatie met Vaessen opzoekt/aangaat (zie onderaan dit artikel). Farioli nam Sánchez Mateos als assistent mee naar Amsterdam. Zijn aanwezigheid is niet onopgemerkt gebleven. Zo kreeg hij in de thuiswedstrijd tegen AZ op 16 maart nog tweemaal geel en dus rood.

© Imago

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax ontvangt open sollicitatie voor terugkeer van uitblinkende aanvaller 🔗

👉 Johan Derksen heeft duidelijke boodschap voor Sjaak Swart na tirade over arbitrage 🔗

👉 Ajax-watcher komt met onheilspellende voorspelling: 'Recept voor gedonder' 🔗

👉 Ajax-fans kunnen mededeling KNVB niet geloven 🔗

👉 Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar 🔗