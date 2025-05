Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar

Kenneth Taylor, Davy Klaassen (beiden Ajax), Igor Paixão (Feyenoord), Ismael Saibari (PSV) en Sem Steijn (FC Twente) maken kans op de titel Eredivisie Speler van het Jaar in het seizoen 2024/25. Dat heeft de Eredivisie CV bekendgemaakt. Op sociale media leidt vooral de nominatie van Klaassen tot verraste reacties.

De nodige voetbalfans missen de namen van bijvoorbeeld Ivan Perisic en Malik Tillman (beiden PSV) en vinden het raar dat Klaassen de voorkeur krijgt. De Eredivisie CV legt uit: “De genomineerden zijn tot stand gekomen op basis van Opta-statistieken en uitverkiezingen tot KPN Man of the Match. Uiteindelijk bepalen de aanvoerders van de achttien Eredivisie-clubs de winnaar.”

Paxten Aaronson (FC Utrecht), Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Jorel Hato (Ajax), Givairo Read (Feyenoord) en Luciano Valente (FC Groningen) zijn genomineerd voor de prijs Johan Cruijff Talent van het Jaar. De genomineerden zijn - net als bij de Eredivisie Speler van het Jaar- tot stand gekomen op basis Opta-statistieken en uitverkiezingen tot KPN Man of the Match. De winnaar van deze prijs wordt bepaald door de trainers van de achttien Eredivisie-clubs en bondscoach Ronald Koeman.

Op maandag 26 mei is de uitreiking van de Eredivisie Awards. De uitreiking wordt om 20.30 uur live uitgezonden op ESPN en wordt gepresenteerd door Fresia Cousiño Arias en Milan van Dongen.

