Sam van Royen maakt zich in één klap onsterfelijk bij alle Marokkanen in Nederland

Sam van Royen maakt veel vrienden tijdens de Afrika Cup. De verslaggever is namens Ziggo Sport op locatie in Marokko om verslag te doen van het continentale toernooi en oogst veel complimenten met de reportages die hij maakt.

Dat Van Royen over een heuse talenknobbel beschikt, wisten veel vaar kijkers van Ziggo Sport al. Zo opende hij afgelopen oktober al eens een uitzending van de betaalzender achtereenvolgens in vijf verschillende talen: Nederlands, Engels, Portugees, Spaans en Italiaans.

Van Royen steekt ook zijn kennis over de Arabische taal niet onder stoelen of banken. In een filmpje maandag opgenomen daags na de openingswedstrijd van Marokko tegen de Comoren (2-0 overwinning) begroet hij de kijkers met ‘assalamualaikum’, oftewel ‘vrede zij met u’. Hij eindigt het filmpje vervolgens met ‘Dima Maghreb’, oftewel ‘Lang leve Marokko’.

De manier waarop Van Royen zijn filmpjes insteekt, kan op veel waardering rekenen van vooral Marokkaanse Nederlanders. Op TikTok regent het complimenten voor de 29-jarige verslaggever. Eén kijker genereerde op het moment van schrijven al 26 likes met de volgende reactie: “Goed bezig Sam. Fantastisch hoe je jouw taalknobbel en enthousiasme combineert. Dit maakt je uniek en sterk in je vak!”

Er is meer lof voor Van Royen. “Leuk gedaan dit. Welkom in Marokko❤️”, schrijft iemand. Weer een andere reactie: “Ziggo, geweldig dit... ook Sam. Topper man.”

Tot slot schrijft iemand: “Echt mijn complimenten Ziggo Sport en Sam wat doe je dit onwijs leuk! Echt top! Heel veel plezier in Marokko en geniet van al het eten daar. Jullie hebben er een volger bij! Nogmaals: echt super leuk dit! Kan de NOS echt wat van leren.”