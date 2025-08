Sam van Royen voelt zich figurant naast Ajax-legende: ‘Pijnlijk voor mijn ego’

Een grappig moment in de pauze van de oefenwedstrijd tussen Ajax en AS Monaco (2-2). De analyse van Sam van Royen en Ronald de Boer kwam prompt ten einde, toen De Boer wat tijd maakte om met Ajax-fans op de foto te gaan.

Tijdens de analyse zag Van Royen dat een Ajax-fan eigenlijk wel een foto wilde maken met De Boer. “Nog een fotootje doen? Tuurlijk”, zei Van Royen, waarna De Boer tijd maakte voor de fans. Van Royen grapte en keek de camera in: “Het is ook wel pijnlijk voor de populariteit van de presentator, kan ik u zeggen. Maar dat vergeten we voor het gemak. Nee tuurlijk, neem er nog eentje.”

In de pauze stond het nog 1-1; het duel eindigde uiteindelijk in 2-2. Het was voor Ajax de laatste wedstrijd van de voorbereiding. De ploeg van trainer John Heitinga vangt het seizoen volgende week zondag officieel aan met een thuiswedstrijd tegen Telstar.