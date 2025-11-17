Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen maakte maandagavond een fout tijdens de voorbeschouwing op de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Litouwen. Van Royen ging ervan uit dat niet in de basis zou starten, maar moest vervolgens gecorrigeerd worden door Youri Mulder.

Van Royen is namens Ziggo Sport aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij het laatste duel in de WK-kwalificatie voor het Nederlands elftal tegen Litouwen: "Er zijn wat verrassingen in de opstelling, want centraal achterin speelt Matthijs de Ligt. Dat betekent dat er geen Timber in de basis staat", zei hij vol overtuiging tijdens het programma Rondo.

Mulder, die het formulier met de opstellingen naast zich had liggen, zag dat Van Royen het mis had. Nadat hij de hele opstelling had voorgelezen, corrigeerde hij de verslaggever: "Timber speelt wel? Hij is rechtsback," zei Mulder vanuit de studio.

Van Royen reageert vol verbazing: "Speelt hij rechtsback? Oh, sorry! Dat heb ik even gemist."