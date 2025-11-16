Ronald Koeman wil niets zeggen over toekomst als bondscoach van Oranje

Ronald Koeman wil geen uitspraken doen over zijn toekomst als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij zondagmiddag duidelijk tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Litouwen.

Journalist Valentijn Driessen stelde Koeman herhaaldelijk vragen over zijn toekomst bij Oranje. Driessen denkt dat de bondscoach na het WK zal stoppen, maar volgens Koeman is er nog niets besloten. Hij wil hier pas later over nadenken.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb mij voorgenomen hier geen woord meer aan te spenderen", zei Koeman toen Driessen hem hiernaar vroeg. "Waarom zou ik er iedere keer mee geconfronteerd worden, als ik nu zeg dat ik er nooit meer op inga tot na het WK? Dat is voldoende, toch?"

Driessen was het daar niet mee eens: "Dat is bijzonder ongeloofwaardig", oordeelde de journalist van De Telegraaf. "Er zijn mensen bij de KNVB die moeten weten of jij wel of niet doorgaat. Achter de schermen wordt daar natuurlijk over gesproken. De KNVB kan niet leven bij de waan van de dag."

Koeman benadrukte dat hij openstaat voor overleg met de voetbalbond wanneer dat nodig is: "Ze weten mij te vinden. We hebben goed contact, spreken dagelijks met elkaar en ik sta open voor een gesprek. Ik zeg niet bij voorbaat nee", aldus de bondscoach.