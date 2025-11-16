Fanatieke Oranje-fans boycotten Nederland - Litouwen

De Dutch Fanatics boycotten maandag het duel van het Nederlands elftal tegen Litouwen. dat kondigt de fanatieke supportersgroep aan via Instagram. De groep fans van het Nederlands elftal zet zich in voor een betere sfeer bij Oranje, maar wil graag een sfeervak.

Dutch Fanatics is in het leven geroepen om een fanatieke kern te creëren naast het huidige Oranje-legioen. Op deze manier moet een meer authentieke voetbalsfeer ontstaan, waarbij het doel is om het Nederlands elftal over een dood punt in een wedstrijd te kunnen helpen, of om de overwinning over de streep te trekken.

Sinds enige tijd leeft de groep in onmin met de KNVB, omdat de supporters vinden dat er een sfeervak zonder vaste plekken moet komen. Daarnaast willen ze vlaggen, een trommel en een megafoon. Om de druk op de KNVB te vergroten besloot Dutch Fanatics al om het duel met Finland (4-0) te boycotten. Nu volgt ook de wedstrijd van Oranje tegen Polen in de Johan Cruijff Arena van aanstaande maandag. "Maandag opnieuw boycot vanuit ons", aldus Dutch Fanatics in een Instagram Story. "in 2026 weer aanwezig. Met grote plannen richting het WK", klinkt het verder.

Oranje kan zich maandag in de Johan Cruijff ArenA plaatsen voor het WK van komende zomer, wanneer Litouwen op bezoek komt. Bij een gelijkspel is de ploeg van Ronald Koeman zeker van deelname aan de eindronde. Mocht Nederland verliezen, is het afhankelijk van het resultaat bij Malta - Polen. Voorafgaand aan de laatste wedstrijd heeft Oranje drie punten meer dan de tegenstander van afgelopen vrijdag met een veel beter doelsaldo: +19 om +6. Het duel in Amsterdam begint maandag om 20.45 uur.