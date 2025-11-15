Live voetbal 5

Dumfries reist niet met Oranje mee terug naar Nederland

Denzel Dumfries als speler van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
15 november 2025, 17:29

Denzel Dumfries heeft de selectie van het Nederlands elftal verlaten, zo meldt de KNVB zaterdag. De verdediger zat vrijdag niet bij de wedstrijdselectie tegen Polen (1-1) door een blessure en is ook tegen Litouwen niet inzetbaar.

Dumfries gold afgelopen week als twijfelgeval voor het kwalificatieduel met Polen. Door een blessure ging er vrijdagochtend een streep door de naam van de verdediger. De back was wel meegereisd naar Warschau, maar behoorde hierdoor niet tot de wedstrijdselectie. Zijn plek achterin werd overgenomen door Lutsharel Geertruida.

De KNVB maakt zaterdag bekend dat Dumfries naast het duel in Polen ook maandag niet in actie kan komen, als Litouwen op bezoek komt. De rechtsback is daarom niet met de selectie teruggekeerd uit Warschau naar Zeist. In plaats daarvan is hij direct naar Milaan gegaan, om zich weer bij zijn club Internazionale te melden.

Oranje kan zich maandag in de Johan Cruijff ArenA plaatsen voor het WK van komende zomer, wanneer Litouwen op bezoek komt. Bij een gelijkspel is de ploeg van Ronald Koeman zeker van deelname aan de eindronde. Mocht Nederland verliezen, is het afhankelijk van het resultaat bij Malta - Polen. Voorafgaand aan de laatste wedstrijd heeft Oranje drie punten meer dan de tegenstander van afgelopen vrijdag met een veel beter doelsaldo: +19 om +6. Het duel in Amsterdam begint maandag om 20.45 uur.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

