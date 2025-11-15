Ben Wijnstekers deelt opvallend hoge cijfers uit aan Oranje na duel tegen Polen

Het Nederlands elftal plaatste zich vrijdagavond op weinig overtuigende wijze officieus voor het WK 2026. Oranje speelde met 1-1 gelijk tegen Polen, maar het spel was volgens veel analisten niet bepaald genieten. Toch is Ben Wijnstekers helemaal niet zo negatief met zijn rapportcijfers namens De Telegraaf: de oud-prof deelt geen enkele onvoldoende uit.

Met een gelijkspel had het Nederlands elftal genoeg om zich officieus te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Op papier kan Polen Oranje nog inhalen, maar daarvoor moet de ploeg van Ronald Koeman wel erg ruim verliezen in de laatste wedstrijd tegen Litouwen, aankomende maandag. Het spel tegen de Polen was volgens veel analisten niet om aan te gluren. Het Algemeen Dagblad deelde bijvoorbeeld liefst vier onvoldoendes uit: aan Koeman, Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven en Donyell Malen.

Wijnstekers is namens De Telegraaf helemaal niet zo negatief over het Nederlands elftal. “Hij wil de sfeer niet verpesten met onvoldoendes. Maar straks in de VS, Mexico of Canada moet het niveau echt hoger zijn om een rol te kunnen spelen”, begint het stuk. Bart Verbruggen krijgt het hoogste cijfer van de oud-voetballer van Feyenoord: een 7. “Dat ik Bart Verbruggen met een zeven het hoogste cijfer geef, zegt voldoende”, aldus Wijnstekers.

Koeman, Jurriën Timber, Van de Ven, Ryan Gravenberch en Malen krijgen allemaal een 6,5. Opvallend is dat het Nederlands elftal, ondanks het mindere vertoonde spel, geen enkele onvoldoende krijgt van Wijnstekers. Memphis Depay, Cody Gakpo, Virgil van Dijk, Justin Kluivert, Frenkie de Jong en Geertruida komen allemaal weg met een zesje.