Het Algemeen Dagblad deelt na afloop van het 1-1 gelijkspel tussen Polen en Nederland vier onvoldoendes uit. Bondscoach moet er bij verslaggever Mikos Gouka van de ochtendkrant aan geloven, net als , en .

Oranje had zich vrijdagavond in Warschau definitief kunnen verzekeren van een WK-ticket, maar speelde - net als in september in De Kuip - met 1-1 gelijk tegen Polen. De ploeg van Koeman moet het karwei daarom aanstaande maandag afmaken in het thuisduel met Litouwen in de Johan Cruijff ArenA, waarin een punt volstaat om alsnog de groepswinst voor zich op te eisen.

Gouka is in zijn beoordelingen kritisch op beide backs van Oranje. Geertruida, die de geblesseerd afgehaakte Denzel Dumfries verving aan de rechterkant, krijgt een 5 omdat hij bij er bij twee grote kansen van Polen niet goed uitzag. De eerste, al na dik een minuut spelen, liep nog met een sisser af maar de tweede resulteerde vlak voor rust in de 1-0: "De manier waarop Geertruida de sprintende Kaminski uit het zicht zag verdwijnen was misschien wel iets te eenvoudig", noteert Gouka. "Memphis Depay raakte de bal weer eens kwijt, Geertruida had de verdedigende stellingen verlaten en was minder scherp dan Kaminski."

Ook Van de Ven krijgt een 5, ondanks een zeer indrukwekkende rush over de hele linkerflank in de eerste helft. Dat de offensieve Poolse back Matty Cash van Van de Ven twee gevaarlijke voorzetten mocht afgeven rekent Gouka de Spurs-verdediger aan: "Verdedigen blijft de kerntaak van een linksback"

Een 5 is ook het cijfer dat Malen voor zijn optreden krijgt. "De eerste helft in Warschau was bepaald geen galavoorstelling van hem qua aannames en voorzetten", noteert Gouka. Dat de Aston Villa-speler een belangrijke rol speelde bij de gelijkmaker was niet eens zijn eigen verdienste: de kopbal van Malen waarvan de rebound door Memphis Depay werd binnen gewerkt was "absoluut niet in de juiste richting".

'Koeman had Oranje niet messcherp aan de aftrap staan'

Tot slot krijgt ook bondscoach Koeman een 5 voor het spel dat zijn elftal in Warschau liet zien. "De bondscoach wilde het ticket voor het WK in Warschau veiligstellen, maar echt messcherp had hij zijn Oranje niet aan de aftrap staan", schrijft Gouka. "De 1-1 in Warschau is een resultaat waarmee valt te leven, maar sprankelend was Oranje andermaal niet. Het was te voorspelbaar", luidt het oordeel.

'Verbruggen beste Oranje-speler in Polen'

De overige Oranje-spelers scoren dus wél een voldoende (waarbij aangetekend dat invallers Jan Paul van Hecke, Tijjani Reijnders, Emmanuel Emegha en Jerdy Schouten te kort in actie kwamen voor een beoordeling), maar het regent vijven en zessen. Met een 6,5 was doelman Verbruggen volgens de beoordelingen van Gouka de beste man aan Nederlandse zijde. Hoewel de journalist de doelman zag 'twijfelen' bij de 1-0 van Kaminski, zag hij óók hoe Verbruggen zich daarna herstelde met onder meer een goede redding op een inzet van Robert Lewandowski, vlak na rust.