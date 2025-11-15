Live voetbal

AD: onvoldoendes voor Koeman en drie Oranje-spelers na gelijkspel in Polen

Ronald Koeman tijdens Polen - Nederland
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
15 november 2025, 07:55

Het Algemeen Dagblad deelt na afloop van het 1-1 gelijkspel tussen Polen en Nederland vier onvoldoendes uit. Bondscoach Ronald Koeman moet er bij verslaggever Mikos Gouka van de ochtendkrant aan geloven, net als Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven en Donyell Malen.

Oranje had zich vrijdagavond in Warschau definitief kunnen verzekeren van een WK-ticket, maar speelde - net als in september in De Kuip - met 1-1 gelijk tegen Polen. De ploeg van Koeman moet het karwei daarom aanstaande maandag afmaken in het thuisduel met Litouwen in de Johan Cruijff ArenA, waarin een punt volstaat om alsnog de groepswinst voor zich op te eisen.

Artikel gaat verder onder video

Gouka is in zijn beoordelingen kritisch op beide backs van Oranje. Geertruida, die de geblesseerd afgehaakte Denzel Dumfries verving aan de rechterkant, krijgt een 5 omdat hij bij er bij twee grote kansen van Polen niet goed uitzag. De eerste, al na dik een minuut spelen, liep nog met een sisser af maar de tweede resulteerde vlak voor rust in de 1-0: "De manier waarop Geertruida de sprintende Kaminski uit het zicht zag verdwijnen was misschien wel iets te eenvoudig", noteert Gouka. "Memphis Depay raakte de bal weer eens kwijt, Geertruida had de verdedigende stellingen verlaten en was minder scherp dan Kaminski."

Ook Van de Ven krijgt een 5, ondanks een zeer indrukwekkende rush over de hele linkerflank in de eerste helft. Dat de offensieve Poolse back Matty Cash van Van de Ven twee gevaarlijke voorzetten mocht afgeven rekent Gouka de Spurs-verdediger aan: "Verdedigen blijft de kerntaak van een linksback"

Een 5 is ook het cijfer dat Malen voor zijn optreden krijgt. "De eerste helft in Warschau was bepaald geen galavoorstelling van hem qua aannames en voorzetten", noteert Gouka. Dat de Aston Villa-speler een belangrijke rol speelde bij de gelijkmaker was niet eens zijn eigen verdienste: de kopbal van Malen waarvan de rebound door Memphis Depay werd binnen gewerkt was "absoluut niet in de juiste richting".

'Koeman had Oranje niet messcherp aan de aftrap staan'

Tot slot krijgt ook bondscoach Koeman een 5 voor het spel dat zijn elftal in Warschau liet zien. "De bondscoach wilde het ticket voor het WK in Warschau veiligstellen, maar echt messcherp had hij zijn Oranje niet aan de aftrap staan", schrijft Gouka. "De 1-1 in Warschau is een resultaat waarmee valt te leven, maar sprankelend was Oranje andermaal niet. Het was te voorspelbaar", luidt het oordeel.

'Verbruggen beste Oranje-speler in Polen'

De overige Oranje-spelers scoren dus wél een voldoende (waarbij aangetekend dat invallers Jan Paul van Hecke, Tijjani Reijnders, Emmanuel Emegha en Jerdy Schouten te kort in actie kwamen voor een beoordeling), maar het regent vijven en zessen. Met een 6,5 was doelman Verbruggen volgens de beoordelingen van Gouka de beste man aan Nederlandse zijde. Hoewel de journalist de doelman zag 'twijfelen' bij de 1-0 van Kaminski, zag hij óók hoe Verbruggen zich daarna herstelde met onder meer een goede redding op een inzet van Robert Lewandowski, vlak na rust.

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Polen - Nederland

Poolse media woest na vuurwerkchaos bij Polen – Nederland: 'Schandaal'

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Ronald Koeman

Koeman uit kritiek op meerdere spelers: 'Een beetje stoom uit de oren bij de bondscoach'

  • Gisteren, 23:24
  • Gisteren, 23:24
Rafael van der Vaart

Van der Vaart verlaat NOS-studio tijdens Polen - Nederland wegens ziekte

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Polen - Nederland

1 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
12
0
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel