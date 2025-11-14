Live voetbal

Oranje op drempel WK na opnieuw gelijkspel tegen Polen

Oranje viert de 1-1 tegen Polen
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 november 2025, 22:45

Het Nederlands elftal staat op de drempel van kwalificatie voor het WK van 2026 nadat ook het uitduel bij Polen een 1-1 gelijkspel heeft opgeleverd. Komende maandag kan het elftal van bondscoach Ronald Koeman de klus thuis tegen Litouwen klaren.

Koeman koos, zoals hij al had aangegeven, in Warschau voor Lutsharel Geertruida als rechtsback, als vervanger van de afgehaakte Denzel Dumfries. De opvallendste naam aan de aftrap was die van Justin Kluivert: de aanvallende middenvelder van Bournemouth kreeg de voorkeur boven Tijjani Reijnders.

De bal rolde nog geen minuut, of Oranje ontsnapte al aan een achterstand. Een voorzet van rechtsback Matty Cash, twee maanden geleden in Rotterdam nog de maker van de 1-1 bij Nederland - Polen, belandde bij de volledig vrijstaande Nicola Zalewski. Die klopte Bart Verbruggen met een tegendraads schot, maar zijn inzet ging nét over de lat. Wakker geschud trok Oranje vervolgens het overwicht op het veld naar zich toe, maar tot écht grote kansen leidde dat niet. Donyell Malen probeerde het wel meermaals, maar schoot eenmaal over en zag een andere poging geblokt worden door Jakub Kiwior. Op slag van rust kwam Nederland vervolgens op achterstand, door een Poolse counter uit het boekje. Spits Robert Lewandowski lanceerde ploeggenoot Kaminski met een slimme pass uit de draai. Die hield Virgil van Dijk goed van zich af en bleef oog in oog met Verbruggen kalm: 1-0.

Koeman besloot in de rust niet te wisselen en kreeg direct het gelijk aan zijn zijde, want Oranje kwam direct in het tweede bedrijf op gelijke hoogte. Een voorzet vanaf links belandde bij Malen, wiens inzet met de nodige moeite gekeerd werd door de Poolse doelman Grabara. De bal kwam vervolgens voor de voeten van Memphis, die al vallend zijn 55ste treffer in Oranje maakte: 1-1. Daarna ontspon zich een steeds opener duel met kansjes aan beide zijden, dat een kwartier na rust even werd onderbroken toen er vanachter het Poolse doel vuurwerk op het veld werd gegooid. Na een kort oponthoud kon de wedstrijd worden hervat. Koeman bracht vervolgens meerdere wissels, waaronder Reijnders voor Kluivert en vlak voor tijd ook debutant Emmanuel Emegha voor Memphis, maar zij konden niets meer aan de gelijke stand veranderen.

Arena
1.529 Reacties
95 Dagen lid
3.543 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Volgens mij waren er een aantal hier die dachten dat dit wel eens even gewonnen zou worden. Duidelijk niet dus. Polen had toch beduidend meer en betere kansen. Het verhaal is hetzelfde als de vorige wedstrijd tegen Polen: Oranje domineert maar als je daar te weinig mee doet heb je er helemaal niks aan. Veel te veel tikkie terug, veel te traag baltempo, nauwelijks fatsoenlijke voorzetten. Het was hooguit matig en dat je met 1 - 1 wegkomt is meer geluk dan wijsheid. Dat WK wordt helemaal niks zo.

De kikker
205 Reacties
946 Dagen lid
276 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Iedere keer de meeste balverlies van depay is ook om ziek van te worden. De wedstrijden waarin er goed gespeeld was is met een hand te tellen.

jassanatime17
1 Reactie
1.124 Dagen lid
0 Likes
jassanatime17
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een afgang....

descheids
729 Reacties
57 Dagen lid
1.248 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De beste speler in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal scoort maar weer eens. Op eenzame hoogte ver boven alle anderen.

Arena
1.529 Reacties
95 Dagen lid
3.543 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ja dat dan weer wel. Hij doet het toch maar weer.

Polen - Nederland

1 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

