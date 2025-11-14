Het Nederlands elftal staat op de drempel van kwalificatie voor het WK van 2026 nadat ook het uitduel bij Polen een 1-1 gelijkspel heeft opgeleverd. Komende maandag kan het elftal van bondscoach Ronald Koeman de klus thuis tegen Litouwen klaren.

Koeman koos, zoals hij al had aangegeven, in Warschau voor Lutsharel Geertruida als rechtsback, als vervanger van de afgehaakte Denzel Dumfries. De opvallendste naam aan de aftrap was die van Justin Kluivert: de aanvallende middenvelder van Bournemouth kreeg de voorkeur boven Tijjani Reijnders.

Artikel gaat verder onder video

De bal rolde nog geen minuut, of Oranje ontsnapte al aan een achterstand. Een voorzet van rechtsback Matty Cash, twee maanden geleden in Rotterdam nog de maker van de 1-1 bij Nederland - Polen, belandde bij de volledig vrijstaande Nicola Zalewski. Die klopte Bart Verbruggen met een tegendraads schot, maar zijn inzet ging nét over de lat. Wakker geschud trok Oranje vervolgens het overwicht op het veld naar zich toe, maar tot écht grote kansen leidde dat niet. Donyell Malen probeerde het wel meermaals, maar schoot eenmaal over en zag een andere poging geblokt worden door Jakub Kiwior. Op slag van rust kwam Nederland vervolgens op achterstand, door een Poolse counter uit het boekje. Spits Robert Lewandowski lanceerde ploeggenoot Kaminski met een slimme pass uit de draai. Die hield Virgil van Dijk goed van zich af en bleef oog in oog met Verbruggen kalm: 1-0.

Koeman besloot in de rust niet te wisselen en kreeg direct het gelijk aan zijn zijde, want Oranje kwam direct in het tweede bedrijf op gelijke hoogte. Een voorzet vanaf links belandde bij Malen, wiens inzet met de nodige moeite gekeerd werd door de Poolse doelman Grabara. De bal kwam vervolgens voor de voeten van Memphis, die al vallend zijn 55ste treffer in Oranje maakte: 1-1. Daarna ontspon zich een steeds opener duel met kansjes aan beide zijden, dat een kwartier na rust even werd onderbroken toen er vanachter het Poolse doel vuurwerk op het veld werd gegooid. Na een kort oponthoud kon de wedstrijd worden hervat. Koeman bracht vervolgens meerdere wissels, waaronder Reijnders voor Kluivert en vlak voor tijd ook debutant Emmanuel Emegha voor Memphis, maar zij konden niets meer aan de gelijke stand veranderen.