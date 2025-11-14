Live voetbal 1

'Shaqueel van Persie kan de spits van de toekomst van het Nederlands elftal worden'

Shaqueel van Persie in actie namens Feyenoord
Foto: © Imago
17 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
14 november 2025, 13:05

Shaqueel van Persie kan wel eens dé spits van de toekomst voor het Nederlands elftal worden, zo verwacht Mike Verweij. De spitspositie is al jaren een punt van zorg bij Oranje, ondanks de aanwezigheid van topscorer aller tijden Memphis Depay. Voor deze interlandperiode is Emmanuel Emegha opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, mede door de blessure van Wout Weghorst.

Toen Memphis na het EK 2024 zonder club zat, werd hij een tijdje niet opgeroepen door Koeman. De keuzeheer riep bij de eerste interlandperiode na het EK Joshua Zirkzee en Brian Brobbey op, die meteen een goede indruk achterlieten. Bij de interlandperiode van oktober vielen beide spitsen toch weer tegen waardoor Koeman begin dit jaar toch weer terug moest vallen op Memphis, die inmiddels speelde bij het Braziliaanse Corinthians. Met zijn 31 jaar is de goaltjesdief toch ook wel aardig op leeftijd, waardoor er langzamerhand wel weer naar de toekomst gekeken moet worden.

Artikel gaat verder onder video

Aangezien Weghorst een vraagteken was voor de interlands met Polen en Litouwen werd Emegha vast bij Oranje gehaald. De Ajax-spits is nu definitief afgehaakt, waardoor er speelminuten lonken voor de spits van RC Strasbourg. Pim Sedee vraagt in de podcast Kick-off van De Telegraaf of de 1,96 meter lange aanvaller de spits kan worden achter Memphis en misschien ook wel de spits van de toekomst is voor het Nederlands elftal.

'Shaqueel van Persie lijkt qua voetbal op zijn vader'

"Volgens mij hebben wij die gisteren (donderdag, red.) bij Feyenoord gezien, of niet?", doelt Verweij op Shaqueel van Persie, de zoon van Feyenoord-trainer Robin van Persie. "Hij scoorde de winnende tegen Excelsior. Dat was wel echt heel erg leuk om te zien. Ik ben een tijdje geleden naar een bekerwedstrijd geweest van Telstar Onder 21 tegen Feyenoord. Dan zie je wel dat die jongen gigantisch veel heeft en ook heel erg op zijn vader lijkt qua voetbal. Ik denk dat hij wel de spits van de toekomst van het Nederlands elftal kan worden."

Emegha krijgt de kans om zich te laten zien

Voor de achttienjarige Shaqueel van Persie komt het Nederlands elftal nog te vroeg, maar wie er wel voor het eerst bij zit is dus Emegha. "Dat heeft te maken met de blessure van Weghorst", aldus Verweij. "Het stond al in de planning bij Koeman om dat een keer te gaan doen. Hij wil een aantal jongeren bekijken en meenemen naar het WK. Of dat dan Emegha is, dat weet ik niet. Dit is een prachtige kans voor die jongen om zich te laten zien."

Emegha kan een wapen zijn voor Oranje

Collega Valentijn Driessen stelt dat Emegha een spits is die het Nederlands elftal niet heeft. "Hij is niet echt een verfijnde technicus. Hij is geen Patrick Kluivert. Maar goed, daar is er maar één van. Hij is wel iemand die sleurt, die werkt en die de gaten in springt. Die kort combineert: kaatst en direct weg. Dat soort spelers heeft het Nederlands elftal niet echt veel. Ze willen allemaal het liefst in de bal spelen. Dat begrijp ik ook wel, want voetbal is het leukste met een bal. Het rennen op zich, daarvoor ga je op atletiek."

Emegha kan het wel opbrengen. Hij duikt wel de gaten in. Zo'n speler heeft het Nederlands elftal niet. Daarbij is hij heel snel. Op een WK kom je ook landen tegen die je wel vastzetten. Dat zijn er niet veel, want negen op de tien landen durft dat niet. Dan zou hij wel een wapen kunnen zijn. Daar moet je als bondscoach ook aan denken. Je moet voldoende wapens hebben om ook tegen Argentinië Brazilië of Argentinië het verschil te kunnen maken. Misschien dat Emegha daar wel een rol in kan spelen, mits hij het niveau heeft. Als hij het niveau niet heeft dan hoeft hij gewoon niet mee te gaan."

Bekijk hieronder de goal van Shaqueel van Persie in de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior (3-2)

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

Ronald Koeman: 'Nee, ik doelde niet op Johan Derksen en Valentijn Driessen'

  • Gisteren, 20:14
  • Gisteren, 20:14
Feyenoorder Givairo Read met op de achtergrond het logo van Bayern München en de Allianz Arena

'Onderhandelingen tussen Bayern en Read steeds concreter, maar nog geen akkoord'

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
Feyenoord-fans in De Kuip

UEFA 'halveert' Feyenoord-straf: tóch volle Kuip tegen Sturm Graz

  • Gisteren, 17:28
  • Gisteren, 17:28
8 17 reacties
Reageren
17 reacties
ZEROFKX010!!
30 Reacties
5 Dagen lid
57 Likes
ZEROFKX010!!
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Eerst constant presteren en de lat hoog leggen dus niet 5 goals per seizoen ! Dan komt deze jongen er wel ! Die Emegha is overigens ook wel een leuke speler .

Arena
1.514 Reacties
95 Dagen lid
3.515 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

Dat bedoel ik nou. Geen hond die ooit van die jongen gehoord heeft, een paar aardige wedstrijden gespeeld en er staat weer iemand te blehren dat ie de toekomstige spits van Oranje kan worden. Hypen maar jongens! Wat een onzin. Misschien eerst eens langdurig goed presteren? Kun je daarna nog altijd gaan roepen.

21
222 Reacties
8 Dagen lid
328 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 9
    + 1
avatar

Zo ziet jaloezie eruit. Hap maar lekker jochie. Nu kan je niet alleen de komende 20 jaar aan zijn vader irriteren maar ook aan zijn zoon.

svl
201 Reacties
1.082 Dagen lid
1.867 Likes
svl
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@Arena dat is toch schering en inslag bij jonge talenten? Dat zit hem ook in het woord "talent", dat ze potentie hebben. Uiteraard moet ie zich nog bewijzen. Onder Blind stond half jong-Ajax in Oranje. Is het misschien omdat het een Feyenoorder is, dat je zo reageert? Misschien af en toe je brilletje afzetten. Zijn er hier een paar die telkens dezelfde plaat afspelen.

HenkDeTank
102 Reacties
8 Dagen lid
137 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Arena normaal gebeurd dit met Ajax jeugd. Je vindt het vast vervelend dat het nu over een Feyenoord speler gaat

Arena
1.514 Reacties
95 Dagen lid
3.515 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

@svl: van welke club hij komt is totaal niet relevant. Ze doen het bij alle spelers die 2 wedstrijden leuk gespeeld hebben. En voor degenen die niet begrijpend kunnen lezen: het getal 2 is sarcastisch bedoeld. Verder gaat het hier niet over Ajax of spelers van Ajax en over "telkens dezelfde plaat afspelen" kan ik er van 1 specifieke club heel wat meer opnoemen. Oh wacht, je ziet ze vanzelf al, ze komen als vliegen op stroop.

descheids
724 Reacties
57 Dagen lid
1.240 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Arena, een paar? Een redelijke wedstrijd tegen excelsior. Als dat het niveau moet zijn van die knul dan is dat bedroevend. Voor de rest mag hij wekelijks ergens bij de jeugd op een achteraf veldje spelen. Feijenoord heeft door grote financiele problemen geen jong team. Dat is alleen voorbehouden aan de grotere clubs in Nederland. Daarnaast speelt hij niet eens basis bij feijenoord. Daar staat Ueda maar die zag je ook niet tegen PSV, GAE, Fenerbahce, Braga, Aston Villa of Stuttgart om maar wat teams te noemen.

Neesje
1.608 Reacties
1.144 Dagen lid
8.726 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Verbeter fc Update en begin bij jezelf !!

21
222 Reacties
8 Dagen lid
328 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Iedereen heeft al van deze jongen gehoord. Heel Nederland weet dat van Persie een zoon heeft en alle clubs uit de jeugd waar van Persie tegen heeft gespeeld kennen hem van zijn goals en meesterlijke acties. Van wonderschone goals in de UEFA Youth League tot op de toekomst. Clubs als Arsenal en Manchester United houden dit nauwlettend in de gaten. Dit wordt een hele grote meneer in het hedendaagse voetbal net als zijn vader.

Vriendje Stokvis
1.504 Reacties
421 Dagen lid
8.202 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Dit gaat een grote worden uit de eigen jeugd van Feyenoord.

Neesje
1.608 Reacties
1.144 Dagen lid
8.726 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie weet van mij mag hij , hoe gaat het met de Zierikzeese trots Nijenhuis ?

GabrielleX01
635 Reacties
1.142 Dagen lid
4.979 Likes
GabrielleX01
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ook al heb ik een gruwelijke hekel aan Feyenoord (met n knipoog, neem het dus niet te serieus), hoop ik oprecht dat hij het gaat maken. Als hij het talent heeft wat richting de kwaliteiten van zijn vader komt, dan zal dat heel goed zijn voor de toekomst van het Nederlands elftal. Maargoed, 't is maar afwachten of hij het gaat waar maken. Heel moeilijk te oordelen zonder een heel seizoen te spelen bij Feyenoord 1.

Ajeto!
558 Reacties
1.144 Dagen lid
3.696 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik gun het hem van harte. Op het moment ligt de lat toch niet zo heel hoog in de spits

descheids
724 Reacties
57 Dagen lid
1.240 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oef dat is een gemene steek onder water Ajeto. Zijn we niet van je gewend.

FC Onkruid
237 Reacties
177 Dagen lid
334 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helemaal gelijk Ajeto! De spits die er nu in staat in van tweede garnituur. Die scoort niet tegen de lande uit de top tien. Die pikt zijn doelpunten en assists mee tegen San Marino, Andorra, Litouwen etc.

FC Onkruid
237 Reacties
177 Dagen lid
334 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Er worden zoveel jonge gasten gehypet. Kees Smit, Mexx Meerdink, Luciano Valente, Givairo Read om er maar een paar als voorbeeld te noemen. Dus daar kan de zoon van RVP ook wel bij. Maar ze hebben nog niets laten zien op het niveau van zeg, Real, Barca, Liverpool, PSG of Bayern.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
649 Reacties
1.144 Dagen lid
4.975 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We moeten blij zijn dat we zoveel nieuwe talenten hebben. Waar ze ook spelen. Ik bedoel Virgil en Memphis zijn binnenkort klaar. Dan moet de nieuwe lichting er zijn. Het is helaas de taak van Koeman om deze lichting voor te bereiden, wat hij helaas erg traag doet. Mooi voor Shaquille. Hopelijk laat hij het ook zien over langere tijd in een betere competitie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ZEROFKX010!!
30 Reacties
5 Dagen lid
57 Likes
ZEROFKX010!!
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Eerst constant presteren en de lat hoog leggen dus niet 5 goals per seizoen ! Dan komt deze jongen er wel ! Die Emegha is overigens ook wel een leuke speler .

Arena
1.514 Reacties
95 Dagen lid
3.515 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

Dat bedoel ik nou. Geen hond die ooit van die jongen gehoord heeft, een paar aardige wedstrijden gespeeld en er staat weer iemand te blehren dat ie de toekomstige spits van Oranje kan worden. Hypen maar jongens! Wat een onzin. Misschien eerst eens langdurig goed presteren? Kun je daarna nog altijd gaan roepen.

21
222 Reacties
8 Dagen lid
328 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 9
    + 1
avatar

Zo ziet jaloezie eruit. Hap maar lekker jochie. Nu kan je niet alleen de komende 20 jaar aan zijn vader irriteren maar ook aan zijn zoon.

svl
201 Reacties
1.082 Dagen lid
1.867 Likes
svl
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@Arena dat is toch schering en inslag bij jonge talenten? Dat zit hem ook in het woord "talent", dat ze potentie hebben. Uiteraard moet ie zich nog bewijzen. Onder Blind stond half jong-Ajax in Oranje. Is het misschien omdat het een Feyenoorder is, dat je zo reageert? Misschien af en toe je brilletje afzetten. Zijn er hier een paar die telkens dezelfde plaat afspelen.

HenkDeTank
102 Reacties
8 Dagen lid
137 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Arena normaal gebeurd dit met Ajax jeugd. Je vindt het vast vervelend dat het nu over een Feyenoord speler gaat

Arena
1.514 Reacties
95 Dagen lid
3.515 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

@svl: van welke club hij komt is totaal niet relevant. Ze doen het bij alle spelers die 2 wedstrijden leuk gespeeld hebben. En voor degenen die niet begrijpend kunnen lezen: het getal 2 is sarcastisch bedoeld. Verder gaat het hier niet over Ajax of spelers van Ajax en over "telkens dezelfde plaat afspelen" kan ik er van 1 specifieke club heel wat meer opnoemen. Oh wacht, je ziet ze vanzelf al, ze komen als vliegen op stroop.

descheids
724 Reacties
57 Dagen lid
1.240 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Arena, een paar? Een redelijke wedstrijd tegen excelsior. Als dat het niveau moet zijn van die knul dan is dat bedroevend. Voor de rest mag hij wekelijks ergens bij de jeugd op een achteraf veldje spelen. Feijenoord heeft door grote financiele problemen geen jong team. Dat is alleen voorbehouden aan de grotere clubs in Nederland. Daarnaast speelt hij niet eens basis bij feijenoord. Daar staat Ueda maar die zag je ook niet tegen PSV, GAE, Fenerbahce, Braga, Aston Villa of Stuttgart om maar wat teams te noemen.

Neesje
1.608 Reacties
1.144 Dagen lid
8.726 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Verbeter fc Update en begin bij jezelf !!

21
222 Reacties
8 Dagen lid
328 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Iedereen heeft al van deze jongen gehoord. Heel Nederland weet dat van Persie een zoon heeft en alle clubs uit de jeugd waar van Persie tegen heeft gespeeld kennen hem van zijn goals en meesterlijke acties. Van wonderschone goals in de UEFA Youth League tot op de toekomst. Clubs als Arsenal en Manchester United houden dit nauwlettend in de gaten. Dit wordt een hele grote meneer in het hedendaagse voetbal net als zijn vader.

Vriendje Stokvis
1.504 Reacties
421 Dagen lid
8.202 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Dit gaat een grote worden uit de eigen jeugd van Feyenoord.

Neesje
1.608 Reacties
1.144 Dagen lid
8.726 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie weet van mij mag hij , hoe gaat het met de Zierikzeese trots Nijenhuis ?

GabrielleX01
635 Reacties
1.142 Dagen lid
4.979 Likes
GabrielleX01
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ook al heb ik een gruwelijke hekel aan Feyenoord (met n knipoog, neem het dus niet te serieus), hoop ik oprecht dat hij het gaat maken. Als hij het talent heeft wat richting de kwaliteiten van zijn vader komt, dan zal dat heel goed zijn voor de toekomst van het Nederlands elftal. Maargoed, 't is maar afwachten of hij het gaat waar maken. Heel moeilijk te oordelen zonder een heel seizoen te spelen bij Feyenoord 1.

Ajeto!
558 Reacties
1.144 Dagen lid
3.696 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik gun het hem van harte. Op het moment ligt de lat toch niet zo heel hoog in de spits

descheids
724 Reacties
57 Dagen lid
1.240 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oef dat is een gemene steek onder water Ajeto. Zijn we niet van je gewend.

FC Onkruid
237 Reacties
177 Dagen lid
334 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helemaal gelijk Ajeto! De spits die er nu in staat in van tweede garnituur. Die scoort niet tegen de lande uit de top tien. Die pikt zijn doelpunten en assists mee tegen San Marino, Andorra, Litouwen etc.

FC Onkruid
237 Reacties
177 Dagen lid
334 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Er worden zoveel jonge gasten gehypet. Kees Smit, Mexx Meerdink, Luciano Valente, Givairo Read om er maar een paar als voorbeeld te noemen. Dus daar kan de zoon van RVP ook wel bij. Maar ze hebben nog niets laten zien op het niveau van zeg, Real, Barca, Liverpool, PSG of Bayern.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
649 Reacties
1.144 Dagen lid
4.975 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We moeten blij zijn dat we zoveel nieuwe talenten hebben. Waar ze ook spelen. Ik bedoel Virgil en Memphis zijn binnenkort klaar. Dan moet de nieuwe lichting er zijn. Het is helaas de taak van Koeman om deze lichting voor te bereiden, wat hij helaas erg traag doet. Mooi voor Shaquille. Hopelijk laat hij het ook zien over langere tijd in een betere competitie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
15
4
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel