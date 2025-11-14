Shaqueel van Persie kan wel eens dé spits van de toekomst voor het Nederlands elftal worden, zo verwacht Mike Verweij. De spitspositie is al jaren een punt van zorg bij Oranje, ondanks de aanwezigheid van topscorer aller tijden . Voor deze interlandperiode is Emmanuel Emegha opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, mede door de blessure van Wout Weghorst.

Toen Memphis na het EK 2024 zonder club zat, werd hij een tijdje niet opgeroepen door Koeman. De keuzeheer riep bij de eerste interlandperiode na het EK Joshua Zirkzee en Brian Brobbey op, die meteen een goede indruk achterlieten. Bij de interlandperiode van oktober vielen beide spitsen toch weer tegen waardoor Koeman begin dit jaar toch weer terug moest vallen op Memphis, die inmiddels speelde bij het Braziliaanse Corinthians. Met zijn 31 jaar is de goaltjesdief toch ook wel aardig op leeftijd, waardoor er langzamerhand wel weer naar de toekomst gekeken moet worden.

Aangezien Weghorst een vraagteken was voor de interlands met Polen en Litouwen werd Emegha vast bij Oranje gehaald. De Ajax-spits is nu definitief afgehaakt, waardoor er speelminuten lonken voor de spits van RC Strasbourg. Pim Sedee vraagt in de podcast Kick-off van De Telegraaf of de 1,96 meter lange aanvaller de spits kan worden achter Memphis en misschien ook wel de spits van de toekomst is voor het Nederlands elftal.

'Shaqueel van Persie lijkt qua voetbal op zijn vader'

"Volgens mij hebben wij die gisteren (donderdag, red.) bij Feyenoord gezien, of niet?", doelt Verweij op Shaqueel van Persie, de zoon van Feyenoord-trainer Robin van Persie. "Hij scoorde de winnende tegen Excelsior. Dat was wel echt heel erg leuk om te zien. Ik ben een tijdje geleden naar een bekerwedstrijd geweest van Telstar Onder 21 tegen Feyenoord. Dan zie je wel dat die jongen gigantisch veel heeft en ook heel erg op zijn vader lijkt qua voetbal. Ik denk dat hij wel de spits van de toekomst van het Nederlands elftal kan worden."

Emegha krijgt de kans om zich te laten zien

Voor de achttienjarige Shaqueel van Persie komt het Nederlands elftal nog te vroeg, maar wie er wel voor het eerst bij zit is dus Emegha. "Dat heeft te maken met de blessure van Weghorst", aldus Verweij. "Het stond al in de planning bij Koeman om dat een keer te gaan doen. Hij wil een aantal jongeren bekijken en meenemen naar het WK. Of dat dan Emegha is, dat weet ik niet. Dit is een prachtige kans voor die jongen om zich te laten zien."

Emegha kan een wapen zijn voor Oranje

Collega Valentijn Driessen stelt dat Emegha een spits is die het Nederlands elftal niet heeft. "Hij is niet echt een verfijnde technicus. Hij is geen Patrick Kluivert. Maar goed, daar is er maar één van. Hij is wel iemand die sleurt, die werkt en die de gaten in springt. Die kort combineert: kaatst en direct weg. Dat soort spelers heeft het Nederlands elftal niet echt veel. Ze willen allemaal het liefst in de bal spelen. Dat begrijp ik ook wel, want voetbal is het leukste met een bal. Het rennen op zich, daarvoor ga je op atletiek."

Emegha kan het wel opbrengen. Hij duikt wel de gaten in. Zo'n speler heeft het Nederlands elftal niet. Daarbij is hij heel snel. Op een WK kom je ook landen tegen die je wel vastzetten. Dat zijn er niet veel, want negen op de tien landen durft dat niet. Dan zou hij wel een wapen kunnen zijn. Daar moet je als bondscoach ook aan denken. Je moet voldoende wapens hebben om ook tegen Argentinië Brazilië of Argentinië het verschil te kunnen maken. Misschien dat Emegha daar wel een rol in kan spelen, mits hij het niveau heeft. Als hij het niveau niet heeft dan hoeft hij gewoon niet mee te gaan."

Bekijk hieronder de goal van Shaqueel van Persie in de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior (3-2)