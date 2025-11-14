In navolging van Valentijn Driessen verwacht ook Sjoerd Mossou dat Ronald Koeman na het WK van 2026 stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de journalist heeft de keuzeheer dan alles meegemaakt met Oranje, waardoor het mooi is om er een einde aan te breien. Mossou heeft ook al een suggestie voor de opvolging: PSV-trainer Peter Bosz.

Koeman is sinds januari 2023 voor de tweede maal bondscoach van Oranje. Hij was de opvolger van Louis van Gaal die na het desastreus verlopen Europees kampioenschap van 2020, dat vanwege corona in 2021 gehouden werd, de opvolger was van Frank de Boer. Koeman plaatste zich met Oranje voor het EK 2024, waar hij in de halve finale werd uitgeschakeld door Engeland. Nu is de bondscoach hard op weg om zich met het Nederlands elftal te kwalificeren voor het WK van 2026.

Artikel gaat verder onder video

Of Koeman het goed gedaan heeft als bondscoach van het Nederlands elftal? "Daar kun je over twisten", is Mossou eerlijk in gesprek met Radio 538. "Van Gaal heeft in de vorige periode in twee jaar tijd geen enkele wedstrijd verloren met eigenlijk een minder team. De spelers waren toen nog niet zo ver als nu en de meesten speelden nog in de Eredivisie. Hij verloor geen enkele keer."

"Koeman heeft sinds hij terug is gekomen heeft hij wel acht keer (negen, red.) verloren met dit elftal. Dat is echt teveel", aldus Mossou. "Zeker als je kijkt naar de kwaliteit van de spelers, dan is het echt wel te wisselvallig geweest. Als je je plaatst dan zegt dat richting het WK niet heel veel. Ik denk dat Koeman wel een goede trainer is voor een toernooi. Dat heeft het op het EK ook bewezen. Ondanks het matige spel haalde Oranje wel de halve finale. En over het algemeen heeft hij een gouden pik en op zulke toernooien moet je toch een beetje mazzel hebben."

Mossou verwacht dat Koeman gaat stoppen als bondscoach

Koeman leek op de persconferentie van afgelopen maandag al een beetje te hinten op zijn vertrek als bondscoach. Mossou verwacht ook dat de 62-jarige oefenmeester na het WK van volgend jaar zal stoppen. "Dat is volgens mij ook niet zo erg, dat is best wel logisch. Dan heeft hij het vier jaar gedaan, is hij 63 jaar en heeft hij alles meegemaakt. Ook vanuit de KNVB zou ik het best wel snappen als ze voor een ander type gaan."

Bosz moet opvolger worden van Koeman

Wie dan de opvolger moet worden Koeman? "Peter Bosz", antwoordt Mossou vol overtuiging. "Het is nog niet beklonken, want PSV wil Bosz natuurlijk ook houden. Maar zelf wil hij het wel graag. Ik zou het ook wel een leuke keuze vinden. Bosz (61 jaar, red.) heeft ongeveer dezelfde leeftijd als Koeman en is daar misschien ook wel aan toe."

In de studio valt ook de naam van Liverpool-trainer Arne Slot, maar dat ziet Mossou nog niet gebeuren. "Die is nog een beetje te jong", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad over de 47-jarige trainer. "Die wil nog wel een tijdje in het clubvoetbal werken en het liefst bij Liverpool natuurlijk. Dat zal over een jaar of vijf à tien voor het eerst ter sprake komen."

VIDEO - Sjoerd Mossou gaat in op mogelijk vertrek Ronald Koeman