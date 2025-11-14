Live voetbal 2

Driessen verwacht dat Koeman na het WK van 2026 stopt als bondscoach van Oranje

Ronald Koeman
Foto: © Imago
14 november 2025, 09:59

Ronald Koeman stopt na het WK van 2026 als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat verwacht journalist Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat het afscheid van de keuzeheer ook precies op het juiste moment komt.

Koeman is sinds januari 2023 voor de tweede maal bondscoach van Oranje. Hij was de opvolger van Louis van Gaal die na het desastreus verlopen Europees kampioenschap van 2020, dat vanwege corona in 2021 gehouden werd, de opvolger was van Frank de Boer. Koeman plaatste zich met Oranje voor het EK 2024, waar hij in de halve finale werd uitgeschakeld door Engeland. Nu is de bondscoach hard op weg om zich met het Nederlands elftal te kwalificeren voor het WK van 2026.

Driessen verwacht dat het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada het laatste kunstje zal zijn van Koeman als bondscoach van Oranje. "Koeman zei niet onomwonden dat hij stopt in juli 2026, maar wie tussen de regels doorluisterde, kon niet anders concluderen", schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. "Gepokt en gemazeld als hij is, weet Koeman dat zo’n uitspraak hem continu zal blijven achtervolgen als hij er na het WK nog twee jaar aan vastplakt. Het getuigt namelijk niet van iemand die optimaal is gemotiveerd om nog twee jaar alles op zij te zetten voor Oranje. Denken aan afscheid valt te verbergen, maar openlijk zinspelen op stoppen is einde verhaal."

De journalist schetst dat het in het voortijdig aankondigen van je afscheid als bondscoach een gevaar schuilt, maar dat in het geval van Koeman niemand hoeft te vrezen. "Het kan maar beter bekend zijn", aldus Driessen. "Koemans persoonlijkheid biedt de garantie dat internationals het uit hun hoofd laten een loopje met hem te nemen. Koeman is niet de favoriete vriendelijke oom bij de Nederlandse internationals, zoals Vicente del Bosque bij Spanje en Fernando Santos bij de Spaanse en Portugese internationals waren. Keiharde ingrepen schuwt Koeman niet."

Als Koeman daadwerkelijk besluit om na het WK van volgend jaar te stopen als bondscoach van het Nederlands elftal, dan is dat volgens Driessen de enige juiste beslissing. "Er is een tijd van komen en gaan en over acht maanden is het – na zes jaar Koeman – mooi geweest. De internationals verdienen dan ook een nieuwe impuls", schrijft de chef voetbal, die van mening is dat Koeman zich door het selecteren van onder meer Sem Steijn, Mexx Meerdink, Luciano Valente en Emmanuel Emegha begaan voelt met het Nederlands elftal na zijn vertrek.

