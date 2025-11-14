Ronald Koeman is ook ná het WK van 2026 'de ideale bondscoach' voor het Nederlands elftal, zo bepleit Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf. Waar velen - inclusief Koeman zélf - speculeren over een afscheid na het eindtoernooi, ziet zijn oud-ploeggenoot juist veel redenen om door te gaan tot en met het EK van 2028.

Koeman hintte begin deze week zelf op een afscheid als bondscoach na het aankomende WK, waar Oranje zich vanavond in en tegen Polen definitief voor hoopt te plaatsen. De keuzeheer zei in een interview met de PZC dat een vertrek weleens door zijn hoofd spookt, ondanks het feit dat hij het nog altijd prima naar zijn zin heeft in zijn functie: "Dat was vorig jaar zo met het EK en dat is ook zo met het WK volgend jaar. Daarna kan het heel goed zijn dat ik stop en dat ik dan andere dingen ga doen." Op zijn persconferentie werd hij maandag met die uitspraak geconfronteerd en hield hij de boot een beetje af: "Of ik na het WK ga stoppen? Dat is een mogelijkheid. Daar denk ik af en toe over na, maar het houdt me verder niet heel erg bezig. Er zijn twee partijen bij betrokken en verder is dat totaal niet aan de orde", sprak Koeman toen.

Terwijl in de media (door bijvoorbeeld Sjoerd Mossou en Valentijn Driessen) al over het afscheid van Koeman én zijn mogelijke opvolger wordt gespeculeerd, kijkt Kieft juist heel anders naar de zaken. "Het afscheid van Koeman als bondscoach wordt al ingecalculeerd. Toch zit hij bij Oranje op de goede plek en is de juiste man. De internationals respecteren hem en spelen graag onder hem bij het Nederlands elftal. Dat hoor je van ze. Waarom zal je dan afscheid nemen?", schrijft de oud-spits. Kieft noemt vervolgens twee scenario's waarin een afscheid wél logisch zou zijn: "Tenzij je wereldkampioen wordt of de kwartfinales niet haalt op het WK 2026. In het eerste geval kan het alleen maar slechter worden en in het tweede geval zal de KNVB beslissen op zoek te gaan naar een nieuwe bondscoach."

In elk ander scenario is het Nederlands elftal Koeman 'op het lijf geschreven', vindt Kieft. Zo denkt hij dat zijn oud-ploeggenoot gezien zijn leeftijd (Koeman wordt in maart 63) 'nog makkelijk twee jaar door' zou moeten kunnen. "Het is op die leeftijd een mooie job met wedstrijden van internationals live en op televisie kijken en om de zoveel tijd bij elkaar komen om interlands te spelen. Een aantrekkelijke baan voor een wat oudere trainer", aldus Kieft. Ook het feit dat Koemans loopbaan als clubtrainer wel voorbij is daarbij een factor van belang. "Dat dagelijks op het veld staan en altijd die druk voelen, dat heeft hij wel gezien. Sluit een vervolg van Koeman als bondscoach na het WK 2026 niet bij voorbaat uit", besluit Kieft.