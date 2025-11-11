Matthijs de Ligt snapt uitleg van Ronald Koeman over Oranje-absentie niet

is blij dat hij zich deze week weer mocht melden bij het Nederlands elftal, nadat hij tijdens de vorige interlandperiode nog werd gepasseerd door bondscoach Ronald Koeman.

Koeman liet De Ligt vorige maand links liggen voor de interlands van Oranje tegen Malta (0-4 zege) en Finland (4-0 zege), in het kader van de WK-kwalificatiecampagne. De verdediger van Manchester United is nu echter weer van de partij, in de voorbereiding op de laatste twee wedstrijden in de kwalificatiereeks, vrijdag tegen Polen en maandag tegen Litouwen.

De Ligt verkeert in prima vorm bij Manchester United. "Het gaat goed. Ik ben zeker blij. De vorige keer was ik er niet bij, dus ben ik toch blij dat ik er weer bij ben”, vertelt de voormalig Ajacied dinsdag in een interview met Vandaag Inside-verslaggeefster Noa Vahle.

Dat De Ligt voor de vorige interlandperiode werd gepasseerd door Koeman, kwam voor hem niet per se hard aan. "Ik ben natuurlijk wat gewend in de voetballerij. Het was natuurlijk jammer, balen. Maar je weet dat je door moet en nu ben ik er weer bij, dus dat is een goed teken."

Koeman nam vorige contact op met De Ligt om zijn absentie te duiden. "Ik denk dat iedere speler die er niet bij zit, de uitleg niet helemaal begrijpt”, vertelt de verdediger desgevraagd. “Maar uiteindelijk is het de bondscoach die de beslissing neemt en die moet je accepteren. Het enige wat je kan doen is doorgaan en zo goed mogelijk spelen om er weer bij te komen. Hoe ik rustig blijf? Door de dingen te doen die ik voorheen deed. Ik wist dat ik goed in vorm was. Op dat moment ook. Ik wist dat ik hetzelfde moest blijven doen. Uiteindelijk komt je kans wel en zit je er hopelijk weer bij. Nu is dat zo."

Koeman zei onlangs dat De Ligt naar zijn mening door een mindere fase ging. “Dan doelt hij denk ik vooral op vorig jaar, wat enigszins waar is”, reageert de verdediger. “Niet alleen persoonlijk, maar als team met Manchester United ook. Dus ja... Als ik er toen niet bij had gezeten, had ik het misschien wat meer begrepen. Ik denk dat het eerste jaar Premier League lastig is. Het tempo, het fysieke. Je aanpassen aan een nieuw land en cultuur. Het tweede jaar is makkelijker, denk ik. Dat zie je ook wel. Het voelt vertrouwd.”