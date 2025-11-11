Bondscoach Ronald Koeman heeft toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB dinsdagochtend bekend. De oproep van de aanvaller van RC Strasbourg houdt verband met de fysieke gesteldheid van .

Weghorst is 'niet helemaal fit', zo meldt de voetbalbond. "De komende dagen moeten uitwijzen in hoeverre hij aanstaande vrijdag inzetbaar is tegen Polen." De 33-jarige Weghorst speelde afgelopen zondag nog de volle 90 minuten in Stadion Galgenwaard, waar hij met Ajax een 2-1 nederlaag moest incasseren tegen FC Utrecht.

Emegha (22) ontving nog niet eerder een oproep voor het 'grote' Nederlands elftal, maar meldt zich 'in de loop van de ochtend' bij de selectie van Koeman in Zeist. De 1.96 meter lange spits heeft wel negen interlands voor Jong Oranje achter zijn naam, waarin hij driemaal trefzeker was. Namens zijn club was hij dit seizoen goed voor vier goals in vijf competitiewedstrijden. Emegha verruilt Strasbourg in de zomer van 2026 voor Chelsea, zo werd in september van dit jaar al bekendgemaakt.