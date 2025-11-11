Live voetbal

Weghorst niet volledig fit: Koeman haalt Emegha bij Oranje

Ronald Koeman
11 november 2025, 10:17   Bijgewerkt: 10:25

Bondscoach Ronald Koeman heeft Emanuel Emegha toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB dinsdagochtend bekend. De oproep van de aanvaller van RC Strasbourg houdt verband met de fysieke gesteldheid van Wout Weghorst.

Weghorst is 'niet helemaal fit', zo meldt de voetbalbond. "De komende dagen moeten uitwijzen in hoeverre hij aanstaande vrijdag inzetbaar is tegen Polen." De 33-jarige Weghorst speelde afgelopen zondag nog de volle 90 minuten in Stadion Galgenwaard, waar hij met Ajax een 2-1 nederlaag moest incasseren tegen FC Utrecht.

Emegha (22) ontving nog niet eerder een oproep voor het 'grote' Nederlands elftal, maar meldt zich 'in de loop van de ochtend' bij de selectie van Koeman in Zeist. De 1.96 meter lange spits heeft wel negen interlands voor Jong Oranje achter zijn naam, waarin hij driemaal trefzeker was. Namens zijn club was hij dit seizoen goed voor vier goals in vijf competitiewedstrijden. Emegha verruilt Strasbourg in de zomer van 2026 voor Chelsea, zo werd in september van dit jaar al bekendgemaakt.

descheids
695 Reacties
54 Dagen lid
1.163 Likes
descheids
Je zou bijna denken dat weghorst een feijenoorder is met al die blessures. Leuk dat Emegha een kans krijgt.

peterdejong1983
773 Reacties
1.141 Dagen lid
4.494 Likes
peterdejong1983
@deschijtert. Ontopic blijven

Arena
1.443 Reacties
92 Dagen lid
3.298 Likes
Arena
Emegha komt uit de leukste club van Rotterdam en heeft zich ontwikkeld tot een prima voetballer. Nu vind ik het niveau van Nederlandse voetballers die voor NL uitkomen overwegend maar matig, maar ik verwacht dat Emegha het naar behoren gaat doen. Hij draait bij Strasbourg ook goed, dus hij is wel iemand waar je wat van kan verwachten.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
773 Reacties
1.141 Dagen lid
4.494 Likes
peterdejong1983
@Arena emegha heeft toch niet bij excelsior gezeten?

Arena
1.443 Reacties
92 Dagen lid
3.298 Likes
Arena
Oh vind jij Excelsior de leukste club van Rotterdam? Mooi man. Ik vind Sparta leuker, maar Excelsior is een prima tweede.

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
11
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

