Live voetbal

Vermeulen wil Til in Oranje, Van der Vaart: ‘Ik dacht dat jij de kenner aan tafel was…’

Arno Vermeulen en Rafael van der Vaart
Foto: © NOS/Realtimes
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 november 2025, 10:44

Arno Vermeulen ziet het wel zitten om Guus Til als spits op te roepen voor het Nederlands elftal, geeft hij aan in Studio Voetbal. Rafael van der Vaart is het absoluut niet met zijn tafelgenoot eens en stelt dat Til een prima speler is voor de Eredivisie.

Til staat de afgelopen weken in de spits bij PSV en vult dat uitstekend in. Zondag was de aanvallende middenvelder drie keer trefzeker in het uitduel met AZ (1-5). Vermeulen vraagt zich af waarom Til niet bij Oranje zit, waarna de studio stil valt. Na enkele seconden besluit Van der Vaart te reageren: “Je werd net aangekondigd als de kenner aan tafel…”

Artikel gaat verder onder video

“Guus Til is gewoon een hele goede Eredivisie-voetballer, maar voor het Nederlands elftal absoluut niet”, gaat Van der Vaart stellig verder. Vermeulen countert dat door te vragen of de PSV’er gezien de beschikbare spitsen ‘helemaal niet in aanmerking komt’. “Nee, nul”, schiet Van der Vaart die suggestie direct af.

Pierre van Hooijdonk is het daar volledig mee eens. “Ik denk dat je als bondscoach kijkt naar specialisten op elke positie bij het Nederlands elftal. Ik vind hem een specialist als een lopende tien”, legt de voormalig spits uit. “We kunnen discussiëren over het aantal goede middenvelders dat we eigenlijk al hebben. Maar dat zou zijn enige positie zijn en is de positie waarvoor hij eerder is opgeroepen. Maar als spits, ondanks dat de spoeling dun is, denk ik het niet.”

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ueda Feyenoord

Zwak Feyenoord verliest en loopt grote schade op in strijd om landstitel

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
Peter Bosz AZ PSV

PSV-miskoop Adamo Nagalo staat na laatste fluitsignaal tegen AZ alleen op het veld

  • Gisteren, 21:24
  • Gisteren, 21:24
GAEFEY

Teruglezen | Feyenoord onderuit bij Go Ahead Eagles, PSV wint met 1-5 van AZ

  • Gisteren, 20:14
  • Gisteren, 20:14
5 4 reacties
Reageren
4 reacties
Arena
1.412 Reacties
91 Dagen lid
3.227 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Til is een prima speler voor de Eredivisie maar meer dan dat zie ik persoonlijk niet. Maar goed, dat heb ik met meerdere spelers die wél in Oranje spelen. Ik vind het niveau nogal matig eigenlijk. Echt grote goede voetballers hebben we in Nederland niet eens. Het is allemaal middelmaat of nét iets erboven. Ik kan er geen één noemen die echt geweldig is.

ERIMIR
3.960 Reacties
490 Dagen lid
38.413 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geen enkele topspeler, allemaal middelmaat als je het vergelijk met de toplanden.

Dexi
498 Reacties
799 Dagen lid
4.635 Likes
Dexi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena, het rijk der clowns: Wauw, de diepgang. Gisteren nog morele bewaker van het clownsuniversum, vandaag cynische kenner van Oranje. Morgen profeet van de middelmaat. Het draait tenslotte nooit om jou, hè?

21
148 Reacties
4 Dagen lid
210 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Dexi haha dat is nog eens een rake en grappige reactie!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.412 Reacties
91 Dagen lid
3.227 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Til is een prima speler voor de Eredivisie maar meer dan dat zie ik persoonlijk niet. Maar goed, dat heb ik met meerdere spelers die wél in Oranje spelen. Ik vind het niveau nogal matig eigenlijk. Echt grote goede voetballers hebben we in Nederland niet eens. Het is allemaal middelmaat of nét iets erboven. Ik kan er geen één noemen die echt geweldig is.

ERIMIR
3.960 Reacties
490 Dagen lid
38.413 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geen enkele topspeler, allemaal middelmaat als je het vergelijk met de toplanden.

Dexi
498 Reacties
799 Dagen lid
4.635 Likes
Dexi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena, het rijk der clowns: Wauw, de diepgang. Gisteren nog morele bewaker van het clownsuniversum, vandaag cynische kenner van Oranje. Morgen profeet van de middelmaat. Het draait tenslotte nooit om jou, hè?

21
148 Reacties
4 Dagen lid
210 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Dexi haha dat is nog eens een rake en grappige reactie!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (22 dec. 1997)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
12
8
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel