Arno Vermeulen ziet het wel zitten om als spits op te roepen voor het Nederlands elftal, geeft hij aan in Studio Voetbal. Rafael van der Vaart is het absoluut niet met zijn tafelgenoot eens en stelt dat Til een prima speler is voor de Eredivisie.

Til staat de afgelopen weken in de spits bij PSV en vult dat uitstekend in. Zondag was de aanvallende middenvelder drie keer trefzeker in het uitduel met AZ (1-5). Vermeulen vraagt zich af waarom Til niet bij Oranje zit, waarna de studio stil valt. Na enkele seconden besluit Van der Vaart te reageren: “Je werd net aangekondigd als de kenner aan tafel…”

“Guus Til is gewoon een hele goede Eredivisie-voetballer, maar voor het Nederlands elftal absoluut niet”, gaat Van der Vaart stellig verder. Vermeulen countert dat door te vragen of de PSV’er gezien de beschikbare spitsen ‘helemaal niet in aanmerking komt’. “Nee, nul”, schiet Van der Vaart die suggestie direct af.

Pierre van Hooijdonk is het daar volledig mee eens. “Ik denk dat je als bondscoach kijkt naar specialisten op elke positie bij het Nederlands elftal. Ik vind hem een specialist als een lopende tien”, legt de voormalig spits uit. “We kunnen discussiëren over het aantal goede middenvelders dat we eigenlijk al hebben. Maar dat zou zijn enige positie zijn en is de positie waarvoor hij eerder is opgeroepen. Maar als spits, ondanks dat de spoeling dun is, denk ik het niet.”