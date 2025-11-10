Live voetbal

Valente: ‘Geen contact met Italië gehad, maar had hoe dan ook voor Nederland gekozen’

Luciano Valente met Oranje-logo
Foto: © Imago/Realtimes
10 november 2025, 09:47

Luciano Valente heeft geen contact gehad met de Italiaanse voetbalbond over een mogelijke oproep, zo vertelt hij aan de NOS. De middenvelder mag zich deze week voor het eerst melden bij Oranje en daarmee komt er een droom voor hem uit.

Valente is dit seizoen een van de uitblinkers bij Feyenoord, dat hem in de zomer voor 6,75 miljoen euro overnam van FC Groningen. De 22-jarige middenvelder ontving afgelopen week zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal. “Ik ben daar supertrots op”, geeft Valente na afloop van het verloren duel bij Go Ahead Eagles (2-1) aan. “Het is een droom, dus ik ben ongelooflijk blij dat die mag uitkomen. Ik kijk er heel erg naar uit.”

Voor Valente kwam de boodschap van Ronald Koeman als een verrassing. “Natuurlijk weet je dat je goed op weg bent bij Feyenoord, maar zoiets neem je niet gelijk in je hoofd mee. Het is allemaal heel snel gegaan en ik heb het ook nog niet echt beseft. Maar als ik daar dan ben en daarna weer thuis ben, dan komt dat besef zeker”, weet hij.

Italië geen serieuze optie

Omdat de vader van Valente Italiaans is, mag de middenvelder ook voor het Zuid-Europese land uitkomen. “Daar heb ik geen contact mee gehad”, legt de creatieveling uit. “Maar ik wilde ook heel graag voor Nederland spelen. Als die keuze was gekomen, had ik ook voor Nederland gekozen.” Valente geeft aan dat hij verschillende mensen hoorde zeggen dat hij misschien voor Italië zou kiezen. “Maar dat is helemaal niet aan de orde.”

In het verleden liet Valente zijn keuze wel in het midden, aangezien hij ook voor Italiaanse jeugdelftallen heeft gespeeld. “Vanaf het moment dat ik het EK met Onder 21 heb gespeeld, was het duidelijk dat ik ooit voor Nederland zou willen uitkomen. Dan zouden ze natuurlijk wel moeten komen en dat is gelukkig gebeurd.”

Robin van Persie Feyenoord

Robin van Persie klaagt over twee penaltymomenten bij Go Ahead Eagles - Feyenoord

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Ueda Feyenoord

Zwak Feyenoord verliest en loopt grote schade op in strijd om landstitel

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
GAEFEY

Teruglezen | Feyenoord onderuit bij Go Ahead Eagles, PSV wint met 1-5 van AZ

  • Gisteren, 20:14
  • Gisteren, 20:14
21
148 Reacties
4 Dagen lid
210 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Valente is de enige hoop nog voor het Nederlands Elftal in de toekomst, laat dat heel duidelijk zijn.

Sebas
10 Reacties
24 Dagen lid
10 Likes
Sebas
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuke voetballer en goed dat die mag proeven aan het echte werk. Maar hij zal zich nog veel verder moeten ontwikkelen om ook echt in aanmerking te komen voor speeltijd bij het nederlands elftal! Op dit moment is iedereen op zijn positie in Oranje nog een stuk beter.

HenkDeTank
93 Reacties
4 Dagen lid
107 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

hier sluit ik mij aan. Nog ver weg van de basis maar die jongen ontwikkelt zich zo snel, als hij in dit tempo doorgaat dan gaat hij er wel komen. Hij doet nu al niet meer onder voor Timber. Timber was slecht dit seizoen maar na zijn blessure speelt hij nu weer goed.

12deman
718 Reacties
134 Dagen lid
591 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, lekker voor Valente, goed voor Feyenoord. Ik hoop dit seizoen nog steeds op een middenveld met Timber, Valente en Moder. Liefst uit tegen PSV.

descheids
679 Reacties
53 Dagen lid
1.112 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Harde woorden van jou 12de man dat je Steijn met 15mln nu al afschrijft als absolute misaankoop. Thuis al 2x met 2-3 vernederd door PSV met eerst feijenoord vriend Noano 7k en Sabairi. PSV thuis gaat misschien weer 10-0 worden zoals al eerder is neergezet. Maar zoals altijd ook nu weer bij de feijenoorders, veel praatjes maar geen daden.

ERIMIR
3.960 Reacties
490 Dagen lid
38.413 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik denk ook niet dat Italië niet zit te wachten op een ED-speler. In de SerieA hebben ze keuze te over aan topspelers.

Arena
1.412 Reacties
91 Dagen lid
3.227 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Net als bij allerlei andere spelers van Oranje zie ik het bij deze Valente ook niet. Er wordt sowieso al heel snel "talentvol" of weet ik wat geroepen. Je hebt het idee dat spelers in Oranje worden geschreeuwd door de buitenwacht. Analisten, de media. Het is een soort vanalles willen tegen beter weten in. Ondertussen is het niveau van Nederlandse voetballers gewoon matig, niet meer dan dat. In toplanden als Frankrijk, Spanje, Argentinië malen ze niet eens om Nederland. Nederland is een speler die mee mag doen, verder niks.

FCJel
560 Reacties
828 Dagen lid
4.769 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Jeetje wat een onzin zeg. Je gunt het hem niet omdat hij voor Feyenoord speelt, wees nou eens eerlijk. Het nederlandse voetbal wordt juist weer beter, je baalt alleen omdat ajax daar geen rol in speelt.

ERIMIR
3.960 Reacties
490 Dagen lid
38.413 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vind Valente voetbaltechnisch beter dan Steijn, maar Europees heeft die nog weinig tot niets laten zien bij Feyenoord.

descheids
679 Reacties
53 Dagen lid
1.112 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gisteren is Valente helemaal dizzy getikt door de gladiatoren van GAE. Hij heeft niks te zoeken in oranje. Valente laat het zelfs niet zien tegen clubs in het rechterrijtje. Hij mist over de hele linie gewoon kwaliteit. Dat is geen verrassing omdat topclubs als PSV en Ajax al aangaven dat hij niet goed genoeg was voor de absolute top. Koeman zal dit ook snel inzien en dan kan het boek Valente definitief gesloten worden voordat het zelfs is opengeslagen.

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

