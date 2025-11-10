heeft geen contact gehad met de Italiaanse voetbalbond over een mogelijke oproep, zo vertelt hij aan de NOS. De middenvelder mag zich deze week voor het eerst melden bij Oranje en daarmee komt er een droom voor hem uit.

Valente is dit seizoen een van de uitblinkers bij Feyenoord, dat hem in de zomer voor 6,75 miljoen euro overnam van FC Groningen. De 22-jarige middenvelder ontving afgelopen week zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal. “Ik ben daar supertrots op”, geeft Valente na afloop van het verloren duel bij Go Ahead Eagles (2-1) aan. “Het is een droom, dus ik ben ongelooflijk blij dat die mag uitkomen. Ik kijk er heel erg naar uit.”

Voor Valente kwam de boodschap van Ronald Koeman als een verrassing. “Natuurlijk weet je dat je goed op weg bent bij Feyenoord, maar zoiets neem je niet gelijk in je hoofd mee. Het is allemaal heel snel gegaan en ik heb het ook nog niet echt beseft. Maar als ik daar dan ben en daarna weer thuis ben, dan komt dat besef zeker”, weet hij.

Italië geen serieuze optie

Omdat de vader van Valente Italiaans is, mag de middenvelder ook voor het Zuid-Europese land uitkomen. “Daar heb ik geen contact mee gehad”, legt de creatieveling uit. “Maar ik wilde ook heel graag voor Nederland spelen. Als die keuze was gekomen, had ik ook voor Nederland gekozen.” Valente geeft aan dat hij verschillende mensen hoorde zeggen dat hij misschien voor Italië zou kiezen. “Maar dat is helemaal niet aan de orde.”

In het verleden liet Valente zijn keuze wel in het midden, aangezien hij ook voor Italiaanse jeugdelftallen heeft gespeeld. “Vanaf het moment dat ik het EK met Onder 21 heb gespeeld, was het duidelijk dat ik ooit voor Nederland zou willen uitkomen. Dan zouden ze natuurlijk wel moeten komen en dat is gelukkig gebeurd.”