Spotify Wrapped-lijstje van Jerdy Schouten zorgt voor verbazing bij supporters PSV

Jerdy Schouten verrast met zijn Spotify Wrapped
Foto: © Imago/realtimes
Dominic Mostert
4 december 2025, 17:53   Bijgewerkt: 18:50

Op sociale media ontkom je er niet aan: de Spotify Wrapped-lijstjes van je vrienden. PSV springt op de hype en deelt donderdag de Spotify Wrapped-lijstjes van een deel van de selectie. Vooral aanvoerder Jerdy Schouten zorgt daarbij voor verbazing bij fans. Waar veel supporters een bescheiden, rustige muzieksmaak hadden verwacht, blijkt de middenvelder een opvallend rauwe voorkeur te hebben voor Rotterdamse rap en internationale urban-artiesten.

Schouten krijgt reactie van Jack

In de top vijf van Schouten duiken Kevin en Jack op, maar ook Tayc, Josylvio en D-Double. De selectiepost ontploft met reacties van verbaasde fans: “Gekke Jerdy”, “Jerdy soldaat” en “Jerdy alias Jerra VDB”, klinkt het in de reacties. Zelfs Jack zelf reageert met een knipoog: Jerdy come to Feyenoord!”

Veerman en Olij blijven bij roots

Waar Schouten verrast, komt Joey Veerman precies met het lijstje dat iedereen verwacht. De Volendammer luistert vooral Nederlandstalig en blijft trouw aan zijn eigen regio. De 3J’s staan maar liefst vier keer in zijn top vijf en daarnaast is er ruimte voor Mona Lisa van Robert van Hemert. Veerman heeft in interviews vaker gezegd 'al die rap niet te hoeven', en dat blijkt opnieuw.

Ook Nick Olij houdt het bij Nederlandstalige muziek. Hij luisterde dit jaar veel naar Frenna, die met het nummer ZaaZaa zelfs in zijn top vijf staat. Salah-Eddine luisterde ook veel naar Frenna.

Ismael Saibari heeft met twee nummers van de Marokkaans-Spaanse rapper Morad een opvallende artiest in zijn Wrapped staan. Morad is onder meer de nummer één-favoriet van Barcelona-ster Lamine Yamal, wat de keuze extra pikant maakt. Esmir Bajraktarevic blijft bij zijn roots: zijn complete top vier bestaat uit muziek van het Bosnische duo Jala Brat en Buba Corelli.

