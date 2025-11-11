gaat voor de camera's van ESPN in op de vergelijking die bondscoach Ronald Koeman maakte tussen en zijn eigen FC Barcelona-ploeggenoot Pedri. Wat De Jong betreft heeft Smit er niets aan als er nú al te hoge verwachtingen rond de talentvolle speler van AZ worden geschept.

Koeman haalde in de persoon van Luciano Valente in eerste instantie één debutant bij zijn selectie voor de aanstaande WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen. Dinsdag voegde Emmanuel Emegha zich daar vanwege zorgen over de fitheid van Wout Weghorst nog bij. Smit ontving geen oproep, maar Telstar-keeper én zoon van de bondscoach Ronald Koeman junior onthulde zondag dat hij én zijn vader diep onder de indruk zijn van de jonge AZ-middenvelder.

Op zijn persconferentie ging Koeman maandag ook in op de ontwikkeling van Smit, die afgelopen zomer Europees kampioen werd met Oranje Onder-19 en bij AZ inmiddels onbetwist basisspeler is. "Ik zal er niet teveel over zeggen, dan maak je misschien mensen in de war. Maar ik heb ooit Pedri meegemaakt, en ik zie dingen bij hem... Wat hij laat zien op jonge leeftijd is knap, dus hij is wel een van de spelers die op ons lijstje staat", aldus de bondscoach.

Frenkie: 'Heb het weleens met de jongens over Kees Smit gehad'

De Jong speelt bij Barcelona al jaren samen met Pedri, maar als ESPN hem vraagt hoe hij het vindt dat hij binnenkort met 'een Pedri' in het Nederlands elftal zou kunnen staan, begrijpt hij de vraag in eerste instantie niet. Dan valt alsnog het kwartje. "Jawel, ik heb Kees Smit weleens zien voetballen", bevestigt De Jong. "Of dat rond gaat in de groep? Ik heb het weleens met jongens over hem gehad, maar ik denk niet dat het slim of verstandig is om daar nu al dingen over te roepen."

Interviewer Pascal Kamperman vraagt door, maar De Jong laat zich niet verleiden tot grote uitspraken over de potentie van Smit. "Ik denk niet dat er veel zijn die voetballen zoals Pedri. Wat ik denk als ik Kees Smit zie voetballen? Ik denk dat hij heel veel talent heeft, maar ik denk niet dat het slim is om daar nu al heel veel dingen over te zeggen. Ik denk dat dat voor die jongen zelf ook niet helpt, om nu al zoveel verwachtingen te scheppen. Hij is een hele talentvolle speler, denk ik. Hij kan heel goed worden, maar ik denk dat we hem gewoon rustig moeten laten voetballen. Dan gaan we het vanzelf wel zien."