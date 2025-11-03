Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad een pleidooi gehouden voor de oproep van bij het Nederlands Elftal. De AZ-middenvelder heeft indruk gemaakt en Van Hanegem begrijpt dat PSV afgelopen zomer interesse in hem had.

Mijnans speelde eerder dit seizoen een mindere wedstrijd tegen Feyenoord (3-3), maar volgens Van Hanegem is dat niet meer dan een incident. "Dat kan, al is het altijd jammer als het in een topwedstrijd in de eredivisie gebeurt. Zoveel topwedstrijden hebben we namelijk niet in Nederland", stelt het Feyenoord-icoon. De oud-voetballer is wel onder de indruk van de prestaties van Mijnans over een langere periode. "Hij is veel slimmer dan het merendeel van de andere spelers in de Eredivisie."

Mijnans verdient kans in Oranje

Van Hanegem denkt dat Ronald Koeman er goed aan doet om Mijnans in de gaten te houden als kandidaat voor een oproep voor Oranje. "Als onze bondscoach dan zo’n clubje heeft gevormd met spelers die hij beurtelings uitnodigt bij Oranje met Sem Steijn, Mexx Meerdink en, als hij fit is, waarschijnlijk ook Emanuel Emegha, dan vind ik dat Mijnans daar ook bij zou moeten horen", stelt de columnist, die vervolgens de vergelijking trekt met de aanvallende middenvelder van Feyenoord. "Hij is verder dan Steijn. Die maakt wel doelpunten, maar als er in grotere ruimtes moet worden gespeeld komt Steijn in de problemen en Mijnans niet."

Van Hanegem begrijpt interesse PSV in Mijnans

Afgelopen zomer waagde PSV een poging om Mijnans los te weken bij AZ, maar de Alkmaarders wilden na Ruben van Bommel niet nog een dragende kracht aan de landskampioen verkopen. "Dat PSV hem afgelopen zomer wilde hebben, snap ik heel goed. Al hebben ze in Eindhoven meer goede middenvelders. Mijnans maakt AZ sterker."