Spaan denkt dat Van Dijk zich zorgen moet maken door goede vorm De Ligt en Timber

<p>Henk Spaan denkt dat Virgil van Dijk op moet passen voor zijn plek in het Nederlands elftal. De columnist is namelijk diep onder de indruk van de prestaties van Matthijs de Ligt en Jurriën Timber in Engeland. </p>\n<p>“Engeland fluit van bewondering naar Timber en De Ligt”, schrijft Spaan in zijn column voor Het Parool. De journalist is onder de indruk van het tactische vermogen van Timber: “Denderde hij tot voor kort over Bukayo Saka heen die naar binnen gleed, nu speelt hij iets meer naar voren aan de binnenkant, zodat Saka op de vleugel kan blijven. Het zegt alles over zijn tactische bewustzijn. Verder gaf hij Arsenals meeste passes het strafschopgebied in.”</p>\n<p>Daarnaast vindt Spaan dat De Ligt zich ontzettend goed aan het ontwikkelen is bij Manchester United: "Hij groeit per week naar een betere vorm. Het loopwerk voorin van Cunha en Mbeumo helpt ook de verdediging enorm en geeft Fernandes meer bewegingsvrijheid", valt Spaan op.</p>\n<p>De columnist denkt dat Virgil van Dijk, die persoonlijk en in teamverband geen goed begin van het seizoen kent bij Liverpool, zich misschien wel zorgen moet maken om zijn plek in het Nederlands elftal: "Ik denk dat Timber en De Ligt met grote belangstelling Virgils vorm in de gaten houden."</p>