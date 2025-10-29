Live voetbal 3

Spaan denkt dat Van Dijk zich zorgen moet maken door goede vorm De Ligt en Timber

29 oktober 2025, 22:30

Henk Spaan denkt dat Virgil van Dijk op moet passen voor zijn plek in het Nederlands elftal. De columnist is namelijk diep onder de indruk van de prestaties van Matthijs de Ligt en Jurriën Timber in Engeland.

Moet Virgil van Dijk zich zorgen maken over zijn basisplaats in het Nederlands elftal?

