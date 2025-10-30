kan naar verwachting de komende zes weken niet in actie komen vanwege een hamstringblessure, zo meldt de Liverpool-Trent-Alexander-Arnold-academy.html" tt-mode="url">Daily Mail. Arne Slot kan derhalve in een aantal aankomende topwedstrijden van Liverpool niet beschikken over de rechtsback, die ook de aankomende interlandperiode bij het Nederlands elftal zou moeten missen.

Frimpong (24) viel vorige week al na een kleine twintig minuten spelen uit tijdens het Champions League-duel tussen Eintracht Frankfurt en Liverpool, waarin The Reds een 1-5 overwinning zouden boeken - een zege die zeer welkom was gezien de dramatische resultaten van de voorbije weken. Het aankomende programma is bovendien ook pittig te noemen voor Slot en de zijnen: vóór de komende interlandbreak nemen The Reds het nog op tegen Aston Villa (1 november), Real Madrid (4 november) én Manchester City (9 november).

Slot kan in die wedstrijden geen beroep doen op Frimpong, als de berichtgeving van bovengenoemde krant klopt. "Frimpong staat ongeveer zes weken langs de zijlijn", schrijft de Daily Mail , dat spreekt van een 'nieuwe zware klap voor de uit vorm zijnde kampioen'. Bovendien zou Frimpong ook de interlandbreak van november aan zich voorbij moeten laten gaan. Oranje speelt in november de afsluitende WK-kwalificatieduels met respectievelijk Polen (14 november) en Litouwen (17 november), waarin het elftal van bondscoach Ronald Koeman zich definitief hoopt te plaatsen voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Liverpool betaalde afgelopen zomer zo'n veertig miljoen euro om Frimpong over te nemen van Bayer Leverkusen. Sindsdien speelde hij negen officiële wedstrijden voor The Reds, waarin hij één keer trefzeker was. Eerder deze maand had Frimpong een basisplaats in het WK-kwalificatieduel van Oranje in en tegen Malta, dat een 0-4 zege opleverde. Enkele dagen later bleef hij in de Johan Cruijff ArenA de volle 90 minuten op de bank bij de 4-0 zege op Finland.