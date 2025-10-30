Live voetbal

Liverpool-directie blijft ook na nieuwe nederlaag achter Slot staan

Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
30 oktober 2025, 10:11

Arne Slot mag ook na de nederlaag in de League Cup tegen Crystal Palace gewoon aanblijven als trainer van Liverpool, melden onder meer de BBC en The Mirror. Van de laatste zeven duels in alle competities, gingen er zes verloren, waardoor de druk op de Nederlander enorm is.

Liverpool is bezig aan een dramatische reeks. De ploeg van Slot heeft nu vier duels op rij verloren in de Premier League, terwijl er in de Champions League ook werd verloren van Galatasaray. Alleen op bezoek bij Eintracht Frankfurt werd de afgelopen resultaat gehaald: 1-5. Woensdag volgde een nieuwe domper, toen Liverpool op eigen veld met 0-3 verloor van Crystal Palace in de League Cup. De druk op de oefenmeester neemt daardoor verder toe.

Liverpool geen trainerswissel van plan

Toch staat de positie van Slot ook na deze nederlaag niet ter discussie, zo schrijft The Mirror. "De baan van Arne Slot is VEILIG", zo staat er met hoofdletters in de krant. De Nederlander zou 'volop steun genieten' van de clubleiding op Anfield. "Liverpool is niet van plan om in deze slechte periode een trainerswissel door te voeren. Het winnen van de landstitel in zijn eerste seizoen na het opvolgen van Jürgen Klopp heeft hem voldoende krediet gegeven."

Geen kans op ontslag

Ook de BBC stelt dat de geruchten over een ontslag van Slot nergens op zijn gebaseerd. "Not a chance", schrijft de omroep. "Liverpool is niet het type club dat in paniek raakt, zelfs als in de aankomende wedstrijden slechte resultaten worden geboekt." De regerend kampioen van Engeland neemt het de komende weken op tegen Aston Villa, Real Madrid en Manchester City. Volgens de BBC zou de druk op Slot pas enorm worden als de slechte reeks zich tot de kerst doorzet.

3 reacties
descheids
505 Reacties
42 Dagen lid
753 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

500mln aan investeringen worden met de dag minder waard. Zoveel nederlagen en daarvoor ook met veel geluk in blessure tijd wat resultaten kunnen pakken. Inmiddels is hij de kleedkamer helemaal kwijt. Zonde dat hij al het werk van Klopp in 1 jaar zo kapot heeft gemaakt. Het is tijd dat de verlosser Klopp terug keert en de puinhoop van slot opruimt en weer verder gaat met successen boeken bij deze club.

Hops
436 Reacties
1.129 Dagen lid
1.233 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids. Samen met fcupdate zullen jullie allemaal met een dikke lutter smullen

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
728 Reacties
1.129 Dagen lid
4.470 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheitert : met geluk nog iets in de blessuretijd kunnen pakken. Waar kennen we dat toch van? Oja hier noemen ze dat kampioensklasse kwaliteit van de 'top2' die op 2 en 3 staan

