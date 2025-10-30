Arne Slot mag ook na de nederlaag in de League Cup tegen Crystal Palace gewoon aanblijven als trainer van Liverpool, melden onder meer de BBC en The Mirror. Van de laatste zeven duels in alle competities, gingen er zes verloren, waardoor de druk op de Nederlander enorm is.

Liverpool is bezig aan een dramatische reeks. De ploeg van Slot heeft nu vier duels op rij verloren in de Premier League, terwijl er in de Champions League ook werd verloren van Galatasaray. Alleen op bezoek bij Eintracht Frankfurt werd de afgelopen resultaat gehaald: 1-5. Woensdag volgde een nieuwe domper, toen Liverpool op eigen veld met 0-3 verloor van Crystal Palace in de League Cup. De druk op de oefenmeester neemt daardoor verder toe.

Liverpool geen trainerswissel van plan

Artikel gaat verder onder video

Toch staat de positie van Slot ook na deze nederlaag niet ter discussie, zo schrijft The Mirror. "De baan van Arne Slot is VEILIG", zo staat er met hoofdletters in de krant. De Nederlander zou 'volop steun genieten' van de clubleiding op Anfield. "Liverpool is niet van plan om in deze slechte periode een trainerswissel door te voeren. Het winnen van de landstitel in zijn eerste seizoen na het opvolgen van Jürgen Klopp heeft hem voldoende krediet gegeven."

Geen kans op ontslag

Ook de BBC stelt dat de geruchten over een ontslag van Slot nergens op zijn gebaseerd. "Not a chance", schrijft de omroep. "Liverpool is niet het type club dat in paniek raakt, zelfs als in de aankomende wedstrijden slechte resultaten worden geboekt." De regerend kampioen van Engeland neemt het de komende weken op tegen Aston Villa, Real Madrid en Manchester City. Volgens de BBC zou de druk op Slot pas enorm worden als de slechte reeks zich tot de kerst doorzet.