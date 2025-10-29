Live voetbal 3

Liverpool verliest met 0-3 van Crystal Palace; fans zijn woedend op Arne Slot

Liverpool verliest met 0-3 van Crystal Palace; fans zijn woedend op Arne Slot
29 oktober 2025, 22:39

De zorgen voor Arne Slot bij Liverpool worden alleen maar groter. Woensdagavond ging zijn ploeg op Anfield in de EFL Cup met 0-3 (!) onderuit tegen Crystal Palace. Supporters van Liverpool zijn woest, en dat komt door de opstelling waarmee The Reds aan de wedstrijd begonnen.

Arne Slot besloot namelijk volop te rouleren voor het bekerduel tegen Crystal Palace. Bijna alle basisspelers kregen rust. Slot stelde veel jongelingen op voor het duel tegen de stugge Londense ploeg en nam Virgil van Dijk en Cody Gakpo niet eens op in de selectie.

Daarom was voorafgaand aan het duel de woede al groot: "Slot is helemaal de weg kwijt", schreven Liverpool-fans op sociale media: "We hebben nu al verloren", schreven anderen.

En dat bleek: na een 45 minuten spelen stond Crystal Palace op een 0-2 voorsprong bij Liverpool, en die achterstand kwam het elftal van Arne Slot niet meer te boven. Crystal Palace maakte er zelfs nog een doelpunt bij in de slotfase: 0-3.

Liverpool kwam in de gehele wedstrijd slechts tot één schot op doel. Crystal Palace tot negen.

descheids
502 Reacties
41 Dagen lid
746 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hupsakee en weer een nederlaag. Ongekend dat het bestuur dit maar laten doorgaan. Ingrijpen en zsm Slot een enkeltje Nederland geven. Slot maakt de club compleet kapot en kan de boel niet meer motiveren.

Technico
42 Reacties
629 Dagen lid
288 Likes
Technico
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Minachting van het (thuis)publiek. Dat vinden ze niet leuk daar.

