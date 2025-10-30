heeft in een interview met The Times onthuld hoe de sfeer was in de kleedkamer van Liverpool na de recente nederlaag tegen Brentford. De Italiaan vertelt dat het doodstil was, een teken dat iedereen in het team verandering wil en het met elkaar eens is.

Liverpool ging zaterdagavond met 3-2 onderuit bij Brentford. Het betekende alweer de vierde nederlaag op rij in de Premier League en het vijfde verlies in de laatste zes duels in alle competities. De druk op Arne Slot heeft daardoor serieuze vormen aangenomen en de spelers beseffen dat het snel anders moet, geeft Chiesa aan. Na de wedstrijd was er geen sprake van woede of beschuldigingen in de kleedkamer bij Liverpool, maar was het muisstil.

Volgens Chiesa is dat een teken van bewustzijn en een gedeeld verlangen naar verbetering. "Niemand zei iets. Het was doodstil. Iedereen wist het wel. Soms hoef je niets te zeggen over de situatie. We weten allemaal wel dat we beter moeten en beter kunnen", zo vertelde de aanvaller. Hij ziet het zwijgen als iets positiefs. "Ik denk dat het juist iets goeds is dat niemand sprak na de wedstrijd. Het is een teken dat iedereen verandering wil, dat de neuzen dezelfde kant opstaan."

Chiesa over fitheid en mentale gesteldheid

Chiesa had vorig seizoen nog moeite had met zijn fitheid en mentale gesteldheid, maar dit seizoen voelt hij zich een stuk beter. "Vorig seizoen was ik niet fit genoeg. Ik was er mentaal ook gewoon niet klaar voor. Ik snap de coach ook volledig", doelt hij op zijn geringe speeltijd. "Ik was niet genoeg bij, vergeleken met de andere jongens", blikte hij terug. De vleugelaanvaller is nu echter op de goede weg: "Dit seizoen voel ik me echt al een stuk fitter. Fysiek en mentaal. Ik zal nog meer moeten spelen om echt tot mijn topniveau te kunnen komen, maar het gaat de goede kant op."