Fabrizio Romano heeft op zijn YouTube-kanaal een update gegeven over de situatie van Arne Slot bij Liverpool. Ondanks de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken, staat de clubleiding nog steeds volledig achter de Nederlander. Liverpool leed afgelopen weekend de vierde competitienederlaag op rij en zakte naar de zevende plaats in de Premier League.

Nadat Liverpool afgelopen weekend met 3-2 had verloren op bezoek bij Brentford, kwam Slot nog verder onder druk te staan. Journalist Indy Kaila wist te melden dat de clubleiding zich zorgen maakt over de resultaten en het vertoonde spel. De journalist stelde daarnaast dat Jürgen Klopp bereid zou zijn om terug te keren naar Anfield.

Liverpool staat honderd procent achter slot

Volgens Romano is er echter nog geen sprake van twijfels over de baan van Slot. "De clubleiding en eigenaars van Liverpool hebben het volste vertrouwen in Arne Slot", geeft de transferexpert aan. "Ze zijn er honderd procent van overtuigd dat Arne Slot de beste manager is om de huidige situatie aan te pakken." Binnen de club beseft men ook dat de seizoenstart niet zo goed is als gehoopt. "Maar Liverpool is ervan overtuigd dat alles goed gaat komen. Het kost tijd om het team te beoordelen met alle aanwinsten en dan iets aan te passen om terug te keren naar de vorm van vorig seizoen", stelt Romano. "Liverpool heeft het volste vertrouwen in Arne Slot."

Communicatie en vertrouwen

De Italiaan benadrukt dat er geen problemen zijn tussen de spelers en de coach, ondanks de uitdagingen waar Slot mee te maken heeft. "Er is dagelijks zeer goede communicatie tussen de directie, alle mensen bij de club, het management en Arne Slot. Er is geen slechte relatie, geen problemen tussen de spelers en Arne Slot", aldus Romano, die stelt dat alles onder controle is op Anfield. "Het is een tactisch en mentaal punt, maar er is geen probleem tussen Slot en de spelers of het management."