Youri Mulder weet dat veel Liverpool-supporters hopen dat John Heitinga zo snel mogelijk terugkeert bij de club. De trainer van Ajax was vorig jaar assistent van Arne Slot en pakte met The Reds de titel. Nu hij weg is gaat het een stuk minder met Liverpool.

Liverpool won vorig seizoen glansrijk de Premier League-titel en hield concurrent Arsenal op een straatlengte achterstand. Dit seizoen is alles anders. The Gunners staan fier aan kop, terwijl de ploeg van Slot de laatste weken een diepe duikeling maakt. De laatste vier competitiewedstrijden gingen allemaal verloren.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens Rondo op Ziggo Sport probeert Youri Mulder de vinger op de zere plek te leggen. "Ze missen iemand heel erg hè?" Ruud Gullit denkt dat Mulder het over de geblesseerde doelman Alisson Becker heeft, maar wanneer Mulder de naam 'Heitinga' noemt, begint Gullit te lachen. "Nee, maar serieus hè", reageert Mulder dan. "Zij zeggen echt: 'Heitinga moet terugkomen.'"

De rest van de tafel blijft Mulder vervolgens verbouwereerd aankijken, maar ook presentator Wytse van der Goot heeft het gelezen. Mulder vervolgt: "Ik meen het, dat zijn serieuze commentaren op X, op Insta en weet-ik-het-allemaal." Guus Hiddink en Marco van Basten geloven het nog steeds niet. "Ik denk: je maakt een grapje", stelt de voormalige spits, waarna Hiddink zegt: "Ja, dacht ik ook."