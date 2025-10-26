'Positie Slot onder vuur, Klopp wil terugkeren bij Liverpool'

Arne Slot moet zich serieus zorgen maken over zijn positie bij Liverpool. Voetbaljournalist Indy Kaila weet dat het bestuur van de club een tussentijdse trainerswissel niet uitsluit, maar ook dat Jürgen Klopp open zou staan voor een terugkeer bij de club.

Slot kent momenteel een moeilijke fase bij Liverpool, waarmee hij vorig jaar overtuigend de Premier League-titel pakte. The Reds spelen allesbehalve overtuigend en verloren vier van hun laatste vijf wedstrijden. Zaterdag verloor Liverpool uit bij Brentford (3-2), waardoor het verschil met koploper Arsenal al zeven punten kan bedragen na deze speelronde. De overwinning van Brentford was ook zeker niet gestolen: The Bees waren minimaal gelijkwaardig aan de ploeg van Slot.

Volgens voetbaljournalist Kaila begint het bestuur van Liverpool zich zorgen te maken, niet alleen vanwege de resultaten, maar ook door het vertoonde spel. Slot zal zijn baan op korte termijn niet verliezen, maar zijn ploeg zal snel beter moeten gaan spelen. Anders zou Liverpool geen moeite hebben met een vroegtijdig ontslag van de Nederlander.

Opvallenderwijs praat Kaila ook over de opvolger van Slot: Klopp zou zijn rentree willen maken op Anfield. "Volgens onze bronnen staat Klopp open voor een sensationele terugkeer", stelt de journalist. Daarbij tekent hij wel aan dat er nog geen contact is geweest met de Duitse trainer.