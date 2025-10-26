Live voetbal 3

'Positie Slot onder vuur, Klopp wil terugkeren bij Liverpool'

Mingus Niesten
26 oktober 2025, 10:38

Arne Slot moet zich serieus zorgen maken over zijn positie bij Liverpool. Voetbaljournalist Indy Kaila weet dat het bestuur van de club een tussentijdse trainerswissel niet uitsluit, maar ook dat Jürgen Klopp open zou staan voor een terugkeer bij de club.

Slot kent momenteel een moeilijke fase bij Liverpool, waarmee hij vorig jaar overtuigend de Premier League-titel pakte. The Reds spelen allesbehalve overtuigend en verloren vier van hun laatste vijf wedstrijden. Zaterdag verloor Liverpool uit bij Brentford (3-2), waardoor het verschil met koploper Arsenal al zeven punten kan bedragen na deze speelronde. De overwinning van Brentford was ook zeker niet gestolen: The Bees waren minimaal gelijkwaardig aan de ploeg van Slot.

Volgens voetbaljournalist Kaila begint het bestuur van Liverpool zich zorgen te maken, niet alleen vanwege de resultaten, maar ook door het vertoonde spel. Slot zal zijn baan op korte termijn niet verliezen, maar zijn ploeg zal snel beter moeten gaan spelen. Anders zou Liverpool geen moeite hebben met een vroegtijdig ontslag van de Nederlander.

Opvallenderwijs praat Kaila ook over de opvolger van Slot: Klopp zou zijn rentree willen maken op Anfield. "Volgens onze bronnen staat Klopp open voor een sensationele terugkeer", stelt de journalist. Daarbij tekent hij wel aan dat er nog geen contact is geweest met de Duitse trainer.

BartVanderVeen24
696 Reacties
1.125 Dagen lid
3.662 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een flauwekul. Ik zie een gelijkenis met Ajax. Want toen Nouri een hartstilstand kreeg, had dat een grote impact op de selectie. En dat denk ik dat de Liverpool selectie het nu ook heeft door het overlijden van Jota. Maar ik ben geen sportpsycholoog.

descheids
473 Reacties
38 Dagen lid
709 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dat is een makkelijke keuze, Klopp terug naar de club die hij heeft groot gemaakt. Vorig seizoen natuurlijk de selectie van Klopp die het kampioenschap heeft gepakt. Dit seizoen 500mln uitgegeven aan versterkingen, maar die bakken er niks van. De overwinningen in de BPL waren ook veelal kantje boord. Klopp terug is het beste wat Liverpool kan overkomen. Zelfs EtH zou het veel beter doen met deze selectie.

Willemklein1950
131 Reacties
605 Dagen lid
1.056 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@descheids Niet waard om op te reageren. Mvg Willem Klein

Vrij Dag
116 Reacties
524 Dagen lid
206 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

willem dit is een reactie!!

Willemklein1950
131 Reacties
605 Dagen lid
1.056 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag LOL

descheids
473 Reacties
38 Dagen lid
709 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@willem, bedankt voor je reactie, wie zwijgt stemt toe, dus blij dat je ook bij team Klopp hoort.

