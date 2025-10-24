Arne Slot heeft zich tijdens een persconferentie uitgelaten over de kwaliteiten van . Zaterdagavond gaat Liverpool op bezoek bij Brentford, waar Henderson speelt. Slot is gecharmeerd van Henderson en merkt dat men in Nederland 'niet uitgepraat’ raakt over hoezeer Ajax de voormalig aanvoerder mist.

“Hoewel ik nooit met hem heb samengewerkt, treffen we ook Jordan Henderson", blikte Slot vooruit. "In Nederland raken ze niet uitgepraat over hoe erg Ajax hem mist. Dat zegt genoeg over hoe belangrijk hij was voor Ajax, hoe belangrijk hij is geweest voor Liverpool, en hoe belangrijk hij nu is voor Brentford."

Slot over vormdip Salah

Naast zijn uitspraken over Henderson ging de oefenmeester ook in op andere spelers, bijvoorbeeld Mohamed Salah. De Egyptenaar worstelt dit seizoen met zijn vorm. "Ik weet niet of het met scherpte te maken heeft of niet. Het is voor mij heel moeilijk te zeggen waarom het zo is. Ik kan wel wat mogelijke verklaringen bedenken, maar ik weet niet of dat de echte redenen zijn."

"In het voetbal missen spelers nu eenmaal kansen, en Mo is ook maar een mens", weet de Nederlandse trainer. "We zijn het niet gewend dat hij kansen mist, laat staan meerdere wedstrijden op rij, maar dat soort dingen gebeuren.Misschien – en ik zeg niet dat het zo is – speelt mee dat het makkelijker is om een kans af te maken als je met 3-1 voorstaat dan wanneer je 1-0 achterstaat."

"Maar misschien geldt dat helemaal niet voor hem", voegt hij eraan toe. "Het zou kunnen, maar ik weet het niet. Het belangrijkste is dat Mo altijd doelpunten heeft gemaakt voor onze club. Het laatste waar ik me zorgen over maak, is dat hij weer gaat scoren. Dat is wat hij zijn hele loopbaan al doet, en wat ik ook de komende weken en maanden weer van hem verwacht."